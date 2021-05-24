Konya'da 'Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı' başlıyor



KONYA, (DHA)GENELKURMAY Başkanlığı'nca Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, 5 ülkenin katılacağı 'Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı' bugün başlıyor. Gerçeğe yakın harekat ortamında katılımcı ülkelerin personel kurtarma unsurları arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlayan tatbikat, 4 Haziran'da sona erecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek tatbikat; ABD, Azerbaycan, Katar, KKTC ve Slovakya unsurlarının katılımıyla bugün başladı. 4 Haziran'a kadar sürecek tatbikatta; Hava Kuvvetleri´nden F-16, E-7T havadan erken ihbar ve kontrol uçağı, ANKA-S insansız hava aracı, Casa CN235 uçakları, AS-532 helikopterleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait AS-532, T-129 helikopterleri ve 1 tim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 SAT görev timi, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan S-70 helikopteri ve 1 tim, Özel Kuvvet Komutanlığı'ndan S-70 helikopteri ve 1 tim, ABD'den Müşterek Terminal saldırı kontrolörü personeli, Azerbaycan'dan Mi-17 helikopterleri ve 3 tim, Katar'dan Agusta AW-139 helikopterleri, C-130 ve C-17 uçakları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden AS-532 helikopteri ve 1 tim, Slovakya'dan da müşterek terminal saldırı kontrolörü personeli yer alacak. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya

2021-05-24 11:23:35



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