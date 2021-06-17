Büyükşehir'den 31 ilçedeki muhtarlara “Konya Buluşması”

Konya Büyükşehir Belediyesi, 28 ilçedeki mahalle muhtarlarına Konya programı, şehir merkezindeki muhtarlara ise Akşehir ve Beyşehir programı düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Muhtarlar Buluşması kapsamında 28 ilçenin mahalle muhtarlarına Konya şehir gezisi, merkezdeki muhtarlara ise Akşehir ve Beyşehir gezisi düzenliyor. Program kapsamında Beyşehirli muhtarlarla bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2014 yılından itibaren özellikle merkez dışındaki ilçeler için yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade ederek, sorunlarını çözmek için çaba sarf ettiklerini vurguladı. Başkan Altay, “Pandemiye rağmen iki yıldır hiç ayağımızı gazdan çekmedik, hatta bu yıl geçen yılın neredeyse bir buçuk katı kadar iş yapıyoruz. Daha fazla sahadayız. Özellikle Beyşehir’de iki önemli önceliğimiz var. Birincisi, İçeri Şehir Mahallesi’nin düzenlenerek turizme kazandırılması. Çünkü KonyaAntalya Yolu’nun açılmasıyla çok ciddi bir araç trafiği olacak. Böylece Beyşehir’deki geliri artırmayı arzu ediyoruz. İkinci konu da Beyşehir Gölü’nün temiz tutulması. Bölgede 79 mahallede önemli bir çalışma yaptık. İnşallah 5 yıl sonunda göle insan kaynaklı arıtılmayan hiçbir atık su deşarj edilmeyecek. Beyşehir Gölü’nü korumak hepimizin görevi. Bunun dışında yollarla ilgili ve sosyal çalışmalarla ilgili çalışmalar zaten yürütüyoruz. İnşallah 2024’e kadar da birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu. Bütün muhtarlara ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Altay, “Çünkü her gittiğimiz ilçede nezaketiniz, zarafetiniz, Konya’ya örnek davranışınız bizi çok mutlu ediyor. Hz. Mevlana’nın gölgesinde bu şehir Selçuklular’dan beri kadim bir kültüre sahip. Anadolu irfanının en önemli özelliklerini hepiniz taşıyorsunuz. Bu şehre hizmet etme şerefi verdiği için Rabbimize ne kadar dua etsek azdır” diye konuştu.

Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir ve Beyşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Metli de gerçekleşen buluşma sebebiyle Başkan Altay’a teşekkür etti. Muhtarlar, rehberler eşliğinde İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Konya Panorama Müzesi, Mevlana Müzesi, Konya Bilim Merkezi, Kalehan Ecdat Bahçesi’ni ziyaret ederek bilgi alıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, belirlenen planlama doğrultusunda 28 ilçedeki muhtarlara şehir merkezinde programlar düzenleyecek. Merkezdeki muhtarlar ise Beyşehir ve Akşehir ilçelerini ziyaret edecek.

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