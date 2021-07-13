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Konya Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Engin Dinç, görevine başladı

DHA

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Engin Dinç, görevine başladı


Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı kararnameyle Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden Konya Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Engin Dinç, görevine başladı.
Konya Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Engin Dinç için karşılama töreni düzenlendi. Tören mangasını selamlayan Dinç, personelle tanıştı. Karşılamanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dinç, "Yunus Emre'nin diyarından sonra Şems-i Tebrizi ve Mevlana'nın diyarına atanmanın gururunu yaşıyorum. Konyalılara ve emniyet teşkilatına hayırlı olması temenni ediyorum" dedi.
Konya Emniyet Müdürü Dinç, konuşmasının ardından makamına geçti.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ
2021-07-13 14:05:42

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