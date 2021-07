Başkan Karabacak: “Bayram günleri kaynaşmak için önemli birer fırsat”

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, bayram günlerinin kaynaşmak için önemli birer fırsat olduğunu belirterek, bayram sevincini hep beraber yaşanması gerektiğini söyledi.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ortak değerlerin hatırlandığı bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın huzurunu ve heyecanını hep birlikte yaşadıklarını dile getiren Başkan Muharrem Karabacak, “Küskün ve dargınları barıştıran, umutları canlandıran, tüm İslam alemini kaynaştıran ve bütünleştiren bayramlar, sosyal huzurumuzu da pekiştiren manevi değeri yüksek olan anlamlı günlerdir. Dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu ve ferdi sevinçlerin müşterek mutluluklara dönüştüğü bu müstesna bayram günleri kaynaşmak için önemli birer fırsat. Bu bayramda da bütün kırgınlıklarımızı ve dargınlıklarımızı unutarak kardeşçe kucaklaşmalı ve bayram sevincini hep beraber yaşamalıyız. Bizlere düşen en önemli görev; zenginiyle fakiriyle, yaşlısıyla genciyle bayramları gerçek manada değerlendirebilmek; milletçe birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği, sevinçte, kederde bir ve beraber olabilmenin yüce erdemine ulaşıldığı günler haline getirebilmektir. Bu duygu ve düşüncelerle İslam aleminin, Konyalı hemşehrilerimizin, esnaf teşkilatımız ve 58 bin esnaf ve sanatkarımızın Kurban Bayramını tebrik ediyor, Allah katında kurbanlarımızın makbul olmasını dilerken, bayramın bütün insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Vatandaşları Kurban Bayramı ve bayram sonrasında mahalle aralarında, sokak başlarında gelişigüzel ortamlarda et çektirmemeleri konusunda uyaran Muharrem Karabacak, “Ucuz ve yakın diye mahalle aralarında, sokak başlarında konulan et çekme makineleriyle hijyen ortamı hiç de müsait olmayan yerlerde çekilen etlere her türlü mikropların bulaşması, özellikle Covid19 tehdidiyle karşı karşıya olduğumuz böyle bir dönemde büyük önem arz etmektedir. Temiz olmayan makineler, büyükbaş küçükbaş et çekimlerinde ciddi anlamda sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Et çekimi konusunda halkımızın duyarlılık göstermesi ve kasap esnafımızı tercih etmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.