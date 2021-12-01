Ereğli jandarmadan kış lastiği denetimi

Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarma trafik ekipleri, kış lasti ği kullanma zorunluluğunun başlamasıyla araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Ereğli Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, Ereğli Halkapınar karayolunda şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı. Trafik ekipleri, kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur ve buzlanma gibi hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı düzenlenen denetimde, durdurulan ticari araçlarda lastik kontrolü ve kış lastiklerinin diş kalınlığı ölçümlerini yaptı. Trafik kuralları ve can güvenliği konusunda da sürücüleri bilgilendiren ekipler, hazırladıkları broşürleri dağıttı. Kurallara uymayan sürücülere ise 846 lira cezai işlem uygulanırken, denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. Öte yandan yetkililer tarafından yapılan açılmada, yapılan denetimler vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.