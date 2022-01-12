Taşkent’te kar yağışı etkili oluyor

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Konya'nın Taşkent ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Taşkent’te sabahtan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ve belediye ekipleri de sorumluluk alanındaki yolları ulaşıma açık tutabilmek için yağışın başladığı saatlerden itibaren çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Konya TaşkentAlanya il yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.

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