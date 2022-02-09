Selçuk Üniversitesi, HAVELSAN ile protokol imzaladı

Öğrencilerin çağa ayak uydurabilmesi, geleceğe hazırlanması ve bilginin teknolojiye dönüştürülmesi noktasında pek çok projeyi hayata geçiren Selçuk Üniversitesi, HAVELSAN ile yerli ve milli sağlık eğitim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzaladı.

Selçuk Üniversitesi ile HAVELSAN, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı (1004 Programı) kapsamında, yerli ve milli sağlık eğitim teknolojilerinin geliştirilmesi hedefiyle Dijital Anatomi Atlası Geliştirme ve Tıp/Mühendislik Alanında İnterdisipliner Artırılmış Gerçeklik Projesi için TÜBİTAK desteğine başvurulması ve desteğin alınması halinde projenin birlikte yürütülmesine yönelik protokol imzaladı. Anlaşma kapsamında sunulacak proje teklifi için üniversite ve HAVELSAN birlikte çalışacak. Teklifin sunulması üniversitenin sorumluluğunda olacak. Değerlendirme aşamasında üniversite tarafından talep edilebilecek destek, HAVELSAN tarafından sağlanacak. Proje teklifinin uygun bulunması ve 1004 Programı desteğinin sağlanması halinde proje kapsamındaki detaylı sorumluluk ve iş dağılımını, haklarını, sorumluluklarını ve benzeri hususları içeren ayrı bir sözleşme akdedilecek.

HAVELSAN Genel Müdürlüğünde düzenlenen programa; Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Çiftci, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Koplay, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Nadire Ünver Doğan ve Prof. Dr. İnci Kara ile Selçuk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Proje Uzmanı Zehra Betül Şişman katıldı.

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