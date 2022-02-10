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Konya’yı çevre illere bağlayan yollar, tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı 24 ilçede kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle yüz yüze eğitime 10 Şubat Perşembe günü ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındı

İHA

Konya’yı çevre illere bağlayan yollar, tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı 24 ilçede kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle yüz yüze eğitime 10 Şubat Perşembe günü ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındı

Konya ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Konya'yı Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Aksaray, Adana ve Isparta’ya bağlayan karayolları tüm araçların ulaşımına kapatıldı. Otobüslerin de geçişine izin verilmemesi üzerine yolcular, şehirlerarası otobüs terminalinde bekletilmeye başlandı. Konya’nın 24 ilçesinde de 10 Şubat Perşembe günü yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim kararı alındı.
Konya’nın şehirlerarası karayollarında etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara sebep oldu. Kar yağışı ve yoğun tipiyle yollarda oluşan buzlanma ve meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla KonyaAntalya, Isparta, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray ve Adana karayolları tüm araçların ulaşıma çift taraflı olarak kapatıldı. KonyaAfyonkarahisar karayolu istikametine giden araçlar kent merkezi çıkışında polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis ekipleri araçtan sürücülere anons yaparak yolun kapalı olduğunu bildirdi. Kentte sadece KonyaKaraman karayolunda ulaşım sağlanıyor.

Yola çıkanlar durduruluyor
Akşehir’e gitmek için Konya’dan yola çıkan ve tipi nedeniyle kapanan yolun polis noktasında durdurulan Burak Büyükköroğlu, “Akşehir’den geldik. Konya’da sabah işlerimiz vardı. Sabah onları hallettik ve akşam dönecektik ama yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bizi bırakmadılar. Şuanda bekliyoruz, inşallah yollar açılacak ve biz de evimize gideceğiz” dedi.
Konya’dan yola çıkan kamyon şoförü olan Ahmet Koç, “Konya’dan yola çıktık, İstanbul’a gideceğiz. Ama yol kapalı burada kış böyle, arada böyle kalıyoruz sabaha kadar” ifadelerini kullandı.
Tipi nedeniyle kapanan yolda bekleyen kamyon sürücüsü Ferdi Gülbüzer, “Adana’dan geliyorum İzmir’e gidiyorum. Konya’da takıldık kar ve tipi nedeniyle” diye konuştu.
Öte yandan, yolların kapanmasıyla otobüslerin de geçişine izin verilmemesi üzerine yolcular şehirlerarası otobüs terminalinde bekletilmeye başlandı.

Konya’nın 24 ilçesinde yüz yüze eğitime kar tatili
Konya’nın 24 ilçesinde de kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle yüz yüze eğitime 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle Akşehir, Akören, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Ilgın, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edileceği kaydedildi.
Öte yandan, merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinin ilçe merkezleri dışında kalan kırsal mahallelerinde ve taşımalı eğitim kapsamında öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındığı bildirildi.

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