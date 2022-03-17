Op. Dr. Ali Küçüködük: "Göz hastalıklarında çeşitli tedavi yöntemleri uyguluyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Op. Dr. Ali Küçüködük: "Göz hastalıklarında çeşitli tedavi yöntemleri uyguluyoruz"

İHA

Op. Dr. Ali Küçüködük: "Göz hastalıklarında çeşitli tedavi yöntemleri uyguluyoruz"

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Küçüködük, göz hastalıklarının hem tıbbi hem cerrahi tedavi gerektirebilen özel bir alan oluşturduğunu, uyguladıkları tedavi yöntemleriyle bazı hastalıkların yalnızca tıbbi tedavi ile çözülebilirken, bazı hastalıkların hem tıbbi hem cerrahi, bazı hastalıkların ise yalnızca cerrahi tedavi ile düzeltilebildiğini söyledi.
KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Küçüködük, çeşitli göz rahatsızlıkları ile ilgili uyguladıkları tıbbi tedavinin yanı sıra cerrahi tedavi seçenekleri hakkında bilgiler verdi. Göz hastalıklarının hem tıbbi hem cerrahi tedavi gerektirebilen özel bir alan oluşturduğunu ifade eden Op. Dr. Küçüködük, “Bazı hastalıklar yalnızca tıbbi tedavi ile çözülebilirken, bazı hastalıklar hem tıbbi hem cerrahi, bazı hastalıklar ise yalnızca cerrahi tedavi ile düzeltilebilmektedir. Hastanemizde; katarak cerrahisi, refraktif cerrahi, keratoplasti (kornea nakli), fakik göz içi mercek uygulaması, şaşılık ameliyatı, göz kapağı ve kaş ameliyatları (oküloplastik cerrahi), gözyaşı kanalı ameliyatları, pterjium, göz içi enjeksiyonu, botox uygulamaları, orbita cerrahileri gibi işlemler yapılmaktadır” dedi.

Göz rahatsızlıklarında tıbbi tedavinin yanı sıra cerrahi tedavi seçenekleri
Yapılan tıbbi ve cerrahi tedaviler ile ilgili bilgiler veren Op. Dr. Ali Küçüködük, katarakt cerrahisinden bahsederek, “Katarakt, gözün içindeki merceğin saydamlığını yitirmesi sonucu meydana gelir ve tek tedavisi cerrahi operasyondur. Hastanemizde katarakt cerrahisinde standart merceklerin yanı sıra premium mercekler de uygulanmaktadır. Bu mercekler ile hastada mevcut olan astigmat, miyop, hipermetrop ve yakın görme bozukluğu gibi kırma kusurları da düzeltilebilmekte, ameliyat sonrası hastanın mevcut uzak ve yakın gözlüklerinden de kurtulabilmesine olanak sağlanmaktadır” dedi.
Lazer operasyonu olarak bilinen refraktif cerrahi uygulamaları ile gözdeki kırma kusurlarının (miyop, hipermetrop, astigmat) düzeltilerek hastaların gözlüklerinden kurtulabildiğini ifade eden Op. Dr. Küçüködük, lasik, notouch (prk) ve smile lazer gibi hastanın kornea yapısı ve diğer özelliklerine göre uygulanabilen çeşitleri olduğunu kaydetti. Bazı hastaların göz bozukluğunun lazer uygulamasına engel olacak kadar yüksek olabildiğini veya gözün yapısal olarak lazer uygulanamayacak özellikte olabildiğini anlatan Küçüködük, bu tip olgularda Fakik göz içi mercek uygulaması ile gözün doğal merceğinin hemen önüne ikinci bir yapay mercek takılarak kırma kusurlarının düzeltilebildiğini belirtti.
Op. Dr. Ali Küçüködük, oldukça özellikli bir ameliyat olan kornea nakli ameliyatlarını da gerçekleştirdiklerini ifade ederek, ileri derecede keratokonus, korneada iz bırakan enfeksiyon hastalıkları gibi görmeyi engelleyen rahatsızlıklarda tercih edilen bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Küçüködük şöyle devam etti:
“Şaşılık hem görsel hem de fonksiyonel olarak hastaların yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır. Bazı şaşılık tipleri ancak ameliyat ile düzeltilebilir. Şaşılık ameliyatı sıkça gerçekleştirilmektedir. Üst ve alt göz kapağında genellikle yaş alma ile ortaya çıkan sarkma ve yağ fıtıklaşması gibi sorunlar hastaların yaşam kalitesini etkileyebilmektedir. Bununla birlikte göz kapağı düşüklüğü (pitoz) veya göz kapağında gevşeklik sonucu ortaya çıkabilen diğer problemler (ektropion, entropion), kaş düşüklüğü nedeniyle oluşabilen problemler, göz kapağı ve kaş ameliyatları (oküloplastik cerrahi) ile giderilebilmektedir. Bebeklerde ve erişkinlik döneminde ortaya çıkan gözyaşı kanal tıkanıklıkları gözde sulanmaya sebep olur ve cerrahi tedavi gerektirebilir. Her yaş grubu ile ilgili gözyaşı kanalı problemlerine gözyaşı kanalı ameliyatları ile müdahale edilebilmektedir. Pterjium halk arasında kuş kanadı olarak da bilinen gözün saydam kısmını örten bir doku büyümesidir. Otogreft (yama) ve doku yapıştırıcısı tekniği ile konforlu bir şekilde çözüme ulaştırılmaktadır. Diyabet ve yaşa bağlı maküla dejenerasyonu gibi retina hastalıklarında retina tabakasında oluşan ödem ve kanamayı çözmek amacıyla göz içi enjeksiyonları uygulanmaktadır. Botox uygulamaları göz etrafındaki kırışıklıkların giderilmesi yanında göz etrafında kasılmalara neden olan bazı hastalıklarda (fasyal spazm, blefarospazm) veya bazı şaşılık tiplerinde tercih edilebilen bir tedavi yöntemidir. Göz içi ve göz arkası tümörleri, göz etrafını çevreleyen kemiklerde kırılma gibi durumlarda hastanemizde kulak burun boğaz ve beyin cerrahi ekipleri ile multidispliner yaklaşım gerektiren orbita cerrahileri uygulanabilmektedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni ...
Konya'da çocukla birlikte araç gasp eden şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Konya'da çocukla birlikte araç gasp eden şüpheli ...
KOSKİ’den su kesintisi yaşatmayan teknoloji
YEREL HABERLER KOSKİ’den su kesintisi yaşatmayan teknoloji
Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konya Şeker, pancar taban fiyatında artışa gitti
YEREL HABERLER Konya Şeker, pancar taban fiyatında artışa gitti
DHA ekibinin yakalattığı otomobil hırsızı: Çocuğu dikiz aynasından fark ettim
YEREL HABERLER DHA ekibinin yakalattığı otomobil hırsızı: Çocuğu ...
"Akşehir'den Dünya Markası Çıkar" konulu konferans düzenlendi
YEREL HABERLER "Akşehir'den Dünya Markası Çıkar" konulu konferans ...
Başkan Akkaya: "Gençler bizim geleceğimizdir"
YEREL HABERLER Başkan Akkaya: "Gençler bizim geleceğimizdir"
DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan şüphelinin yakalanmasını sağladı (2)
YEREL HABERLER DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan ...
DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan şüphelinin yakalanmasını sağladı
YEREL HABERLER DHA ekibi, içindeki çocukla otomobili çalan ...
Erkoyuncu: “Tarımın yaşadığımız çağda stratejik sektör olduğu konusu artık tartışılmaz bir gerçekliktir”
YEREL HABERLER Erkoyuncu: “Tarımın yaşadığımız çağda stratejik ...
Gasp ettiği otomobille çarptığı aracı içerisindeki çocukla birlikte kaçırdı Konya'da önce silahla otomobil gasp eden, bu araçla çarptığı otomobili de bıçakla gasp eden şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
YEREL HABERLER Gasp ettiği otomobille çarptığı aracı içerisindeki ...
Konya Büyükşehir Turizm Hareketlilik Programı’nı başlattı
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Turizm Hareketlilik Programı’nı ...
Selçuk Üniversitesinde öğrenci - mezun buluşması
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinde öğrenci - mezun buluşması
Karatay Belediyesi ve SHUDER’DEN önemli etkinlik
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi ve SHUDER’DEN önemli etkinlik
Ereğli Belediyespor bayan voleybol takımı 1. lige yükseldi
YEREL HABERLER Ereğli Belediyespor bayan voleybol takımı 1. lige ...
Çanakkale Savaşı’nın izlerini taşıyan sergi 107 yıl öncesine götürüyor
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşı’nın izlerini taşıyan sergi 107 yıl ...
Konya Büyükşehir ilçelerde kültür hayatına katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir ilçelerde kültür hayatına katkı ...
Başkan Akkaya sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Akkaya sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını ...
‘Sıhhıye’ ilk perdesini sağlık çalışanları için açtı
YEREL HABERLER ‘Sıhhıye’ ilk perdesini sağlık çalışanları için açtı
Selçuklu Sanat Akademisinde eğitim alan din görevlileri Çanakkale tiyatrosunda sahne aldı
YEREL HABERLER Selçuklu Sanat Akademisinde eğitim alan din ...
Beyşehir Gölü’nde avlanma yasağı başladı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü’nde avlanma yasağı başladı
Büyükşehir Gençlik Meclisi uluslararası öğrencileri Konyalı gençlerle buluşturuyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Gençlik Meclisi uluslararası öğrencileri ...
NEÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER NEÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.