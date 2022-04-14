Beyşehir’de yağış bereketi

Kar yağışı yönünde oldukça bereketli bir kış dönemini geride bırakan Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ilkbahar mevsiminde de devam eden yağışlar yüz güldürdü.

Beyşehir’de önceki gün etkili olan yağışlar ekili tarım alanları için yağış beklentisinde olan üreticileri memnun etti. Yağışlar, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi oldukça düşen ve kıyılarda 200 metreye yakın çekilme görülen Beyşehir Gölü’ne de rahat bir nefes aldırdı. Yağışlarla Beyşehir Gölü’nü besleyen kaynaklar yeniden canlandı ve hareketlendi, çevresinde baharla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Beyşehir, son 3 günde de yağışlardan nasibini aldı. İlçe genelinde metrekareye düşen yağış miktarı 15,6 kilogram olurken, bu miktar Yeşildağ Orman Sahası bölgesinde ise 16,7 kilogram olarak ölçüldü. Beyşehir, son yağışlarla Konya’da Ereğli’den sonra en fazla yağış alan ikinci ilçe oldu. Aynı günlerde Derebucak’ta metrekareye düşen yağış 9,4 kilogram, Hüyük’te 10,4, Derbent Aladağ’da 12,4 kilogram olarak ölçüldü.

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