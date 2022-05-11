Konya Büyükşehir LGS ve TYT öğrencilerine sınav tecrübesi kazandırıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 31 ilçede LGS ve TYT’ye hazırlanan öğrencilere Kazanım ve Değerlendirme Uygulamaları gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 200 bin öğrenciye yönelik gerçekleştirilen uygulamayla öğrencilerin sınav tecrübesi kazanarak eksiklerini gidermiş olacağını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 8. Sınıf öğrencilerine LGS’ye hazırlık için deneme sınavı uygulaması; 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik Kazanım İzleme Değerlendirme Uygulamaları ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik TYT’ye hazırlık için deneme sınavı uygulaması gerçekleştiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 8. sınıf öğrencilerinin deneme sınavının bugün yapıldığını belirterek, öğrencilerin sınav öncesi hem LGS ile bire bir örtüşen soruları çözme fırsatı bulduğunu hem de sınav tecrübesi kazanarak eksiklerini gidermiş olduğunu söyledi. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik Kazanım ve İzleme Değerlendirme Uygulaması ile Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) hazırlanan 12. sınıf öğrencileri için deneme sınavı uygulamasının da 13 Mayıs Cuma günü gerçekleşeceğini belirten Başkan Altay, “Bu süreçte öğrencilerimizin derslerinden geri kalmaması için Kazanım Değerlendirme Uygulamaları çerçevesinde Medeniyet Okulumuz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezimiz ortak bir çalışma yürütüyoruz. Yaptığımız deneme sınavlarımız öğrencilerimize büyük fayda sağlayacak inşallah. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de öğrencilerimizin yanındayız. Liselere Geçiş Sınavı ve Temel Yeterlilik Testi’ne girecek öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

31 ilçede gerçekleştirilecek Kazanım ve İzleme Değerlendirme Uygulamalarına 200 bin öğrenci katılıyor.

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