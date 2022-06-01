Çalıştığı hastanede asansör boşluğa düşen radyoloji teknikeri öldü (2)- Yeniden



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nin eczane depo inşaat alanında asansör boşluğuna düşen radyoloji teknikeri Orhan Sevindi, hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. Radyoloji bölümü sorumlusu tekniker Orhan Sevindi, bir mesai arkadaşıyla birlikte hastanenin eczane depo inşaatını gezdiği sırada asansör olarak planlanan boşluktan düştü. Arkadaşının ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Sevindi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından yapılan açıklamada da, ''Hastanemizin emektar ve sevilen çalışanlarından biri olan değerli personelimiz Orhan Sevindi, sorumluluk alanı dışındaki eczane depo inşaat alanına, yanında bulunan bir başka personelle birlikte inşaatın durumunu merak ettiği için gitmiş, asansör olarak planlanmış boşluktan bir kat aşağıya düşmüş, olay anında müdahale edilmiş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.'' denildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2022-06-01 19:58:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.