“Gezen Sinema Tırı” ilçelerdeki çocukları sinema ile buluşturuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sinemaya gitme imkanı olmayan öğrenciler için özel olarak geliştirilen Gezen Sinema Tırı, Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Konya’nın 28 ilçesindeki çocukları sinemayla buluşturuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının ilçelerdeki çocukların sinemayla buluşması için hazırladığı “Gezen Sinema Tırı” Konya Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla ilçelerde gösterime başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından özel olarak tasarlanan “Gezen Sinema Tırı” ile sinema salonu olmayan ilçelerdeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri sinemayla buluşturuluyor. Bu çerçevede Konya’ya gelen Sinema Tırı, Konya Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla ilk gösterimini Çumralı çocuklar için yaparken daha sonra sırasıyla Güneysınır ve Karapınar’da öğrencilerle buluştu. Çocukların sosyalleşmesi ve kişiliklerinin pozitif yönde geliştirilmesi amacıyla hazırlanan proje ile ilçede bulunan yüzlerce çocuk sinemayla tanışırken ilk kez sinema keyfi yaşayan öğrenciler ise Gezen Sinema Tırı’nı çok sevdiklerini söyledi. Konya’nın 28 ilçesindeki on binlerce öğrencinin beyaz perdeyi tanıma fırsatı bulacağı Sinema Tırı ilçelerde 14 Haziran’a kadar sadece öğrencilere hizmet verecek. Sinema Tırı 30 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında ise ilçe merkezlerinde konuşlanarak tüm vatandaşlar için açık hava sineması olarak gösterim yapacak.

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