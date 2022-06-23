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Konya'da müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

İHA

Konya'da müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Konya'nın Kulu ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Kulu ilçesi Karapınar Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi No:102'de çıktı. Edinilen bilgiye göre, Abuzer Dalgın'a ait tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı evden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede evinin çatısını saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlükle söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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