Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı'dan KONESOB'a ziyaret

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (KONESOB) ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 18:23 Güncelleme: 29.01.2026 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı'dan KONESOB'a ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (KONESOB) ziyarette bulundu.

        Kalaycı, ziyaretinde KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ile görüştü.

        Konya'daki esnaf ve sanatkarların mevcut durumu, sektörel beklentiler ve ekonomik gelişmelerin ele alındığı ziyarette, ticari sürdürülebilirlik, esnafın ekonomik gücü ve teşvik ile destek mekanizmalarının etkin kullanımı gibi konular da masaya yatırıldı.

        Kalaycı, Milliyetçi Hareket Partisinin, esnaf ve sanatkarın ekonomik güçlenmesi ve sektörün sürdürülebilir gelişimi için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        BES sadece 3 gün etkilendi
        BES sadece 3 gün etkilendi
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        29 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında

        Benzer Haberler

        Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor
        Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor
        Depoda 'amonyak gazı' sızıntısı; ekipler tahliye çalışması yaptı
        Depoda 'amonyak gazı' sızıntısı; ekipler tahliye çalışması yaptı
        Konya'da husumetlisini öldüren sanığa müebbet hapis cezası istemi
        Konya'da husumetlisini öldüren sanığa müebbet hapis cezası istemi
        Konya Büyükşehir Belediyesinden tarıma 965 milyon liralık destek
        Konya Büyükşehir Belediyesinden tarıma 965 milyon liralık destek
        Tüfeğini temizlerken kendini yaraladı
        Tüfeğini temizlerken kendini yaraladı
        Başkan Altay: "Konya'da tarımın gelişmesi için sağladığımız destek 965 mily...
        Başkan Altay: "Konya'da tarımın gelişmesi için sağladığımız destek 965 mily...