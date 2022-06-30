KOP desteklerine yerinde inceleme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KOP desteklerine yerinde inceleme

İHA

KOP desteklerine yerinde inceleme

Konya Ovası Projesi (KOP) Başkan Vekili Murat Karakoyunlu, ‘KOP Mali Destek Programları’ çerçevesinde, yürütücü kamu kurum ve kuruluşlarına verilen hibe desteklerini yerinde inceledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Murat Karakoyunlu, KOP Bölgesi illerinde hibe desteği verilen projeleri yerinde inceleyerek, hali hazırda yürütülen ve yeni başlayacak projeler hakkında görüş alışverişi gerçekleştirdi. Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü bünyesinde, KOP Mali Destekleri programı çerçevesinde finansman desteği sağlanan ‘Mera ve Tıbbi Aromatik Bitkilerin Adaptasyonunun Araştırılması, Üretimi ve Yayımı Projesi’ ile ‘Mera Islahında Farklı Formasyon ve Tekniklerin Araştırılması Projesi’nin uygulandığı Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsünü ziyaret eden Başkan Karakoyunlu, Enstitü Müdürü Dr. Cihan Uzun ile görüştü. KOP Bölgesi illerinin en önemli gelir kaynaklarının başında gelen hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliği ve yüksek katma değer üreterek hem çiftçi ekonomisini hem de hayvan refahını artırmayı hedeflediklerini bildiren Karakoyunlu, birlikte çalışma kültürünü geliştiren, ortak ekipman kullanımını teşvik eden projelere her zaman öncelik verdiklerini ifade etti. Bu anlamda Konya Toprak, Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen projelerin, bölgenin hayvan varlığı ve bölge ekonomisi için önemli bir kazanım olacağını söyledi.

“Et ve süt üretimi için ot sorununu ortadan kaldırmalıyız”
Küresel iklim değişikliği, yağış oranlarının düşmesi, kuraklık ve üretim maliyetlerindeki artışlar nedeniyle verimli ve sürdürülebilir hayvancılık yapmakta zorlanan üreticilerin, rekabet olanaklarını kuvvetlendirmek için güçlü mera alanlarına ihtiyaç duyduğunu kaydeden Başkan Karakoyunlu, “Et ve süt sorunun temelinde ot sorunu geliyor, kapalı ahırlarda yapılan büyükbaş hayvancılığa nazaran mera odaklı yapılan küçükbaş hayvancılık, katma değer açısından çok daha avantajlı olmaktadır. Bu sebeple küçük baş hayvancılığın desteklenmesini önemli buluyoruz.” Dedi. Çeşitli nedenlerle büyük ölçüde tahribata uğrayan mera alanları, bugünkü hayvan varlığı dikkat alındığında, ihtiyacı karşılayacak ölçüde değildir. Bugün için KOP Bölgesindeki mera arazileri, hayvan varlığının ancak yarısını karşılayabilecek bir üretkenliğe sahiptir. Bu sebeple Başkanlığımız, 2018 yılından beridir mera arazileri ile ilgili etkin bir çalışma yürütmektedir” diye konuştu.
Enstitü ile birlikte yürütülen çalışmaların önemine vurgu yapan Karakoyunlu, “Küçükbaş hayvancılık üretimi bölgemiz için çok önemlidir. Bu alanda hizmet veren üreticilerimiz, ülkemiz için önemli bir hizmet gerçekleştirmektedir. Bizim de görevimiz, konunun paydaşı olan Kamu otoriteleri ile birlikte, üreticilerimizin önündeki engelleri kaldırmaktır” dedi.

“Sürdürülebilir hayvancılık için destekler devam edecek”
Enstitü ile birlikte yürütülen projeler hakkında da bilgi veren Karakoyunlu, “Mera arazileri vazgeçilmezimizdir. Bu sebeple Enstitümüzün yetkilileri ile birlikte mera arazilerinde kuraklığa dayalı ve küçükbaş hayvan beslenmesine uygun bitkileri belirleyerek bu arazilerde yaygınlaştırılmasını planladık. Bu anlamda Toprak, Su ve Çölleşme ile Mücadele Enstitü Müdürlüğümüz bünyesinde yarı çalımsı bitkilerden Tuz Çalısı ve Bozkır otu olarak ta bilinen Atriplex ve Kochia tarzı bitkilerin ekimini gerçekleştiriyoruz. Bu amaçla ilk olarak Enstitümüzde mera bitkileri üretimi ve tıbbi aromatik bitki fidesi üretimi amacıyla sera kurulumunu sağladık. Bu seralarda kurak ve çöl iklimine yakın koşullarda dahi başarı ile yetişebilen yem çalıları üreterek, bölgemizde belirlenen noktalara ekimi sağlıyoruz. Tuz Çalısı ve Bozkır otu olarak ta bilinen bitkilerinin, bölgemizin en kurak alanı olarak kabul edilen Karapınar’daki uygulamasında çok güzel sonuçlar elde edildi. Demo alanla yapılan ıslah çalışmalarında mera veriminin çok yüksek düzeyde olduğu gözlemlendi. İkinci aşamada proje çerçevesinde belirlenen tüm noktalarda ilgili bitkilerin ekimi ve yayımını sağladık. Sonuçlarını almaya başlıyoruz” şeklinde konuştu.
Karakoyunlu, 1,1 milyon liralık mali bir destekle elde edilen başarının, enstitü ile sağlanan iş birliğine dayandığını ifade ederek, enstitü müdürü ve ekibine projeye sağladıkları destek için teşekkür etti. Enstitü Müdürü Dr. Cihan Uzun ve uzman personel ile projenin demo ekim sahalarını gezen Başkan Karakoyunlu, yeni proje öneri hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selçuklu'da kurban satışı başladı
YEREL HABERLER Selçuklu'da kurban satışı başladı
Torkulu genç bisikletçi milli takımda
YEREL HABERLER Torkulu genç bisikletçi milli takımda
Başkan Altay: “2022’de 31 ilçemizdeki yol yatırımlarımız 1 milyar 320 milyon TL”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “2022’de 31 ilçemizdeki yol ...
Meram Belediyesi asfaltlama ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Meram Belediyesi asfaltlama ve altyapı çalışmalarını ...
Karatay Lavanta Bahçesi 2 Temmuz’da kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Karatay Lavanta Bahçesi 2 Temmuz’da kapılarını açıyor
Konya'da DEAŞ'lı 4 terörist yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da DEAŞ'lı 4 terörist yakalandı
Konya'da 2,5 milyon liralık kurbanlık vurgunu
YEREL HABERLER Konya'da 2,5 milyon liralık kurbanlık vurgunu
Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde fırlatmıştı; 1 gün önce keşif yapmış
YEREL HABERLER Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde fırlatmıştı; ...
Kurban Bayramı öncesi besilik yapan köylüyü dolandıran çete çökertildi
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesi besilik yapan köylüyü ...
Lastiği patlayan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan otomobil aydınlatma direğine çarptı: ...
Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı
Lastiği patlayan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı Kaza sonrası yolda bekleyen yaralılara ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından yapıldı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan otomobil refüjdeki aydınlatma ...
'Anadolu Kartalı Tatbikatı'na, Bayraktar Akıncı TİHA ilk kez katıldı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 'Anadolu Kartalı Tatbikatı'na, Bayraktar Akıncı TİHA ...
Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi nefes kesti
YEREL HABERLER Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi nefes kesti
'Anadolu Kartalı Tatbikatı'na, Bayraktar Akıncı TİHA ilk kez katıldı / Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER 'Anadolu Kartalı Tatbikatı'na, Bayraktar Akıncı TİHA ...
'Anadolu Kartalı Tatbikatı'na, Bayraktar Akıncı TİHA ilk kez katıldı
YEREL HABERLER 'Anadolu Kartalı Tatbikatı'na, Bayraktar Akıncı TİHA ...
Başkan Altay: “Amacımız vatanını, milletini seven bireyler yetiştirebilmek”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Amacımız vatanını, milletini seven ...
Srebrenitsa şehit anneleri evlerine kavuştu
YEREL HABERLER Srebrenitsa şehit anneleri evlerine kavuştu
Beyşehir'de orman yangınlarıyla mücadele toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Beyşehir'de orman yangınlarıyla mücadele toplantısı ...
Kulu’da biçerdöverle hasat fiyatları belirlendi
YEREL HABERLER Kulu’da biçerdöverle hasat fiyatları belirlendi
KOMEK hastane duvarlarını çocuklar için renklendirdi
YEREL HABERLER KOMEK hastane duvarlarını çocuklar için renklendirdi
Konya'da kalpazan operasyonu
YEREL HABERLER Konya'da kalpazan operasyonu
Başkan Altay Konyalıları Meram Çamlıbel düzenlemesini görmeye davet etti
YEREL HABERLER Başkan Altay Konyalıları Meram Çamlıbel düzenlemesini ...
Konya’daki silah operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Konya’daki silah operasyonunda 1 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.