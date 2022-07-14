Hasan Kılca: “15 Temmuz’da milletimiz hainlere gereken dersi verdi”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, geçmişi nice kahramanlıklar ve destanlarla dolu olan Türk Milleti’nin 15 Temmuz’da hainlere gereken dersi verdiğini söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümü ile 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkanı Hasan Kılca, geçmişi nice kahramanlıklar ve destanlarla dolu olan büyük Türk Milleti’nin altı yıl önce genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle yeni bir destan daha yazdığının altını çizdi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Milletimiz, bu ülkeyi bölmek isteyenlere karşı Çanakkale’de ve Dumlupınar’da ne cevap vermişse 15 Temmuz’da da aynı cevabı vermiştir. Milletin iradesini ve bağımsızlığını hedef alan hain darbe girişimi, milletimizin asil duruşu sayesinde hedefine ulaşamadı ve asla da ulaşamayacaktır. Necip milletimiz; Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla hainlerin kirli oyununu bozmuştur. Bütün dünyaya demokrasi dersi vererek; cesaret ile dirayetle büyük birlik ve beraberlik destanı yazmıştır. 15 Temmuz’da Türkiye, kapkaranlık bir geceden aydınlık bir güne uyanırken, tüm dünya mazlum ve mağdurlarına umut ışığı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’ni canı pahasına koruyan yüce milletimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır. Bu uğurda canlarını veren şehitlerimize milletçe minnettarız ve o kahramanlarımızı asla unutmadık ve unutmayacağız. 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün değerini en iyi şekilde idrak etmeye çalışarak, gelecek neslimize de bu kahramanlık hikâyesini anlatarak ülkemizde sevgi, barış ve huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; o gece o hayasız akını durdurmak için iman dolu göğsünü siper eden şehitlerimize Allah’tan bir kez daha rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Ve o gece sesiyle, duruşuyla, mücadelesiyle, duasıyla kutsalına sahip çıkan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyor, önlerinde eğiliyorum" dedi.

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