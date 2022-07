Karatay'da Saraçoğlu Celaleddin Karatay Bilgehane açıldı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye Bilgehane olarak hizmet verecek Saraçoğlu Sosyal Tesisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Karatay Belediyesi ilçeye kazandırdığı sosyal tesislere bir yenisini daha ekleyerek Saraçoğlu Mahallesi’nde yapımını tamamladığı ve gençlerin kullanımına sunulacak olan tesisin açılışını gerçekleştirdi. Saraçoğlu Celaleddin Karatay Bilgehane 771 metrekarelik bir alanda bulunuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen tesis, Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilgehane olarak bölgeye hizmet verecek. Gençlerin sosyal hayatına canlılık kazandırmak amacıyla projelendirilerek ilçeye kazandırılan Tesis bölgenin ve gençlerin eğitimine, sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunacak.



“Karatay için yorulmadan hizmet üretiyoruz”

Karatay için durmadan yorulmadan hizmet ürettiklerine dikkat çeken Hasan Kılca, her yaştan vatandaşın yararlandığı hizmet yatırımları ile modern şehir kimliğine katkı sağladıklarını vurgulayarak, "Bizler bu güzel şehrin sakinlerine çok daha iyi hizmet etmek adına gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gönlümüzdeki Karatay sevdasıyla, şehrimizin kalbi olarak gördüğümüz Karatay’ımızın her bir noktasını her köşesini ayırt etmeden altyapı ve üstyapı çalışmalarından sosyal ve kültürel projelere, eğitimdensağlığa kadar çok yönlü hizmet halkalarıyla ilmek ilmek dokuyoruz. Saraçoğlu Mahallemizde, Celaleddin Karatay Bilgehane olarak gençlerimize hizmet verecek sosyal tesisin yapımını tamamlamanın ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz. İşte, bugün burada gençliğimiz için ümit verici bu kıymetli işin altına imza atmış olmak da bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Medeniyetimizin mekânsal karşılığı olarak da tanımlayabileceğimiz Konyamız’da yükselen kadim medeniyetimize katkı sunmak bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır ve işte bugün böyle bir mekânın açılışında bir aradayız” dedi.

Saraçoğlu Celaleddin Karatay Bilgehanesi’nin “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışının bir örneği olduğunu dile getiren Başkan Kılca, “Bu anlayış gerçekten Türkiye’nin örnek aldığı rol model olarak gördüğü, ancak bunu uygulamanın da birçok şehir için zor olduğu bir sistem. Ancak Büyükşehir ve tüm ilçe belediyeleriyle birlikte büyük bir koordinasyon içerisinde olan bizler için aslında kolay çünkü Konya’da gerçekten de büyük bir uyum var. Bizler de, bu anlayışla; Konya’mızın ve ilçelerimizin çehresini değiştirmek adına var gücümüzle büyük bir aile olarak gayret gösteriyoruz. Bu yolda valiliğimizin, kurumlarımızın, teşkilatlarımız ve elbette kıymetli hemşehrilerimizin desteği de bizler için son derece önemli. Dolayısıyla el ele omuz omuza vererek Konya’mızın, Karatay’ımızın çok daha güzel, daha güvenli ve çok daha gelişmiş bir belde olabilmesi için çalışıyoruz. İşte bu birlikteliğin bu uyumun en güzel örneklerinden birine bugün bir kez daha hep birlikte şahitlik ettik” ifadelerini kullandı.

Saraçoğlu Mahallesine kazandırdıkları Bilgehane hakkında da davetlilere bilgi veren Hasan Kılca, gençlerin tesis ile vakitlerini daha kaliteli ve verimli geçireceklerine vurgu yaparak, “771 metrekarelik bir alanda hayata geçirdiğimiz bu tesisimizi Büyükşehir Belediyemize teslim ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz de bu tesisi Bilgehane olarak gençlerimizin hizmetine sunacak. Gençlerimiz, bu bilgehanede vakitlerini artık çok daha kaliteli ve verimli kullanacak; aldıkları eğitim ve birikimlerle her biri aileleri ve ülkemiz için kıymetli bireyler olacaklar. Şehrimizin, ilçemizin sosyal ve ekonomik hayatına önemli katkılar sağlayacak bu tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.



“Konya belediyelerimiz hizmette yarışıyor”

Saraçoğlu Celaleddin Karatay Bilgehane’nin gençlere ve Saraçoğlu mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dileyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Konya belediyelerinin uyumunun diğer şehirlere de örnek olduğunu aktararak, "Şehirdeki uyum ve koordinasyon büyük hizmetleri ve bereketi beraberinde getiriyor. Valimizin, Kaymakamlarımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve ilçe belediye başkanlarımızın çabaları sahada kendisini gösteriyor. Bu gayretten de kazanan Konyamız oluyor. Buna vesile oldukları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir taraftan hükümetimizin büyük yatırımları devam ediyor. Bir taraftan da şehrin dokunulmadık alanı bırakmayan belediyelerimizin de mahallelerdeki çabaları takdire şayan. Şehri büyütenler ve geliştirenlerin hepsinin emeğine sağlık. Biz Konya olarak diğer şehirlere örnek olmaya devam edeceğiz Tesisi şehrimize kazandıran Karatay Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.



“Celaleddin Karatay Bilgehanesi 530 gence hizmet verecek”

Karatay Belediyesi ile yapılan istişareler sonucunda tesisin Bilgehane olarak hizmet vermesine karar verdiklerini aktaran Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, işbirliklerinde dolayı Başkan Hasan Kılca’ya teşekkür ederek Celaleddin Karatay Bilgehane’nin 530 gence hizmet vereceğini söyledi. Başkan Altay, “Yaz kış demeden hizmetlerimizi üretmeye devam ediyoruz. Şehrimizde özellikle bu dönem oluşan hava şehrimizdeki hizmetlerin koordinasyonunda çok önemli bir farkındalık oluşturdu ve ‘Konya Modeli Belediyeciliği’ sadece Konya’da konuşulan değil Türkiye’de konuşulan bir model haline geldi. Bu koordinasyondan dolayı valimize, il başkanımıza, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bina bunun en güzel örneklerinden birisi. Yapımı Karatay Belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. İşletmesi de büyükşehir belediyemiz tarafından yapılacak. Belediyeler olarak hizmetlerimizi üretirken en önemli önceliğimiz gençlerimiz ve çocuklarımız. Çünkü inanıyoruz ki şehri imar ederken, nesli ihya etmeyi ihmal edersek ihmal ettiğimiz o nesil imar ettiğimiz o şehri tarumar eder. Onun için bir taraftan şehri imar ediyoruz. Bir taraftan da neslin ihyası ile ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü yarının büyük ve güçlü Türkiye’sini onlar inşa edecekler. Gençlerle ilgili yaptığımız projelerimizin önemli markalarından biri Bilgehanelerimiz. Şu anda 20 bin gencimize hizmet veriyoruz. Karatay Belediyemizle yapmış olduğumuz istişarelerle bu yapılan binanın Bilgehane olarak kullanılmasına karar verdik. 530 çocuğumuza hizmet verecek çok önemli bir tesis hayata geçirildi. Yaz döneminde Kur'an’ı Kerim eğitimi, görsel sanatlar, müzik eğitimi ve spor gibi birçok faaliyet alanında çocuklarımızın eğitime hazırlık yaptığı bir dönem geçiriyoruz. EğitimÖğretim dönemi itibariyle de hem derslerine takviyeler hem de sportif faaliyetler ile ilgili alanlarda çocuklarımıza ve gençlerimize destek oluyoruz. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya hem bu güzel tesis için hem de diğer hizmetlerindeki koordinasyon çaba ve gayretleri için tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Tesis tüm şehrimize hayırlı olsun” dedi.



“Konya’ya örnek bir eser daha kazandırıldı”

AK Parti Konya Milletvekili Selam Özboyacı ise, Konya belediyelerinin millete hizmet anlayışı ile yatırımlarını hayata geçirdiklerini söyledi. Bilgehanelerin gençlerin sosyal hayatları için önemli bir yatırım olduğunun altını çizen Özboyacı, “Çok güzel bir eser daha bu uyumla birlikte Karatay’ımıza kazandırılıyor. Bilgehaneler gençlerin sosyal hayatları için en önemli yatırımlardan birisi. Büyükşehir Belediyemiz Bilgehane modelini uzun süredir ve başarı ile uyguluyor. Burası sadece bir binadan ibaret değil Konya Modeli Belediyeciliğin bir ürünü. Belediyelerin birbiriyle uyumlu bir şekilde millete hizmet duygusunu önceleyerek yaptığı bir hizmet bizleri mutlu ediyor. Bilgehane olarak hizmet verecek bu yatırım içerisinde gerçekleştirilen etkinliklerle gençlerimizin eğitim ve sosyal hayatına katkı sunacak. Tüm Bilgehanelerde gerçekleştirilen kıymetli çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a ve Bilgehanenin yapımında emeği geçen başta Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca ve tüm çalışanlara teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.



“Bilgehaneler hayat boyu eğitimin güzel bir örneği”

Celaleddin Karatay Bilgehanesi’ni Konya’ya kazandıran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür eden Konya Valisi Vahdettin Özkan, Bilgehanelerin hayat boyu eğitimin güzel bir örneği olduğunu dile getirerek, “Konu ilim olunca irfan olunca bir koşuşturma halinde olan belediyelerimizi tebrik ediyoruz. Belediyelerimizin bu anlamdaki çalışmaları oldukça kıymetli. Bugün burada hizmete giren Bilgehane hayat boyu eğitimin güzel bir numunesidir. Bu tesisin hayra, ilme irfana vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm ilgili birimlerimizin destek kuruluşlarımızın, siyasi partiler ile STK’lar ve kamu kuruluşlarımızın hep beraber insanın yaşam kalitesini arttırmadaki bu işbirlikleri çok önemli. Konya’mızdaki bu hizmet aşkının daim olmasını diliyorum. Konya’da marka olan Bilgehaneler diğer şehirlerden de ilgi ile takip ediliyor. Bu yönden de emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Böyle güzel bir eseri Konya’ya kazandırmasından dolayı Belediye Başkanımız Hasan Beyi, emeği geçenleri ve gençlerimizi güzel bir eğitimle buluşturmaya hazırlanan Büyükşehir belediye Başkanımızı Uğur Bey başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Celaleddin Karatay Bilgehane, dualar eşliğinde hizmete açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri, tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

