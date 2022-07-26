Şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı, eşi öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı, eşi öldü

DHA

Şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı, eşi öldü


Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde toprak yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Ahmet Tekin (74) yaralandı, eşi Fadim Tekin (76) yaşamını yitirdi. 
Kaza, saat 16.00 sıralarında Boyalı Mahallesinde meydana geldi. Yayladan yüklediği gübreyi evine getirmek üzere yola çıkan Ahmet Tekin yönetimindeki 42 K 3042 plakalı traktör, engebeli arazide sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet Tekin ve eşi Fadim Tekin yaralandı. Yaralı çift, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fadim Tekin, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ahmet Tekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN
2022-07-26 18:37:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralan kadın ...
Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 2 yaralı
TDP Genel Başkanı Sarıgül: “Amerikalı komutanın demecini kınıyorum” "Ekonomik milliyetçilik yapan bir siyasi partiyiz”
YEREL HABERLER TDP Genel Başkanı Sarıgül: “Amerikalı komutanın ...
Başkan Altay: “Atıl arazileri üretime kazandırıyoruz, geliri sosyal destekte kullanıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Atıl arazileri üretime kazandırıyoruz, ...
Konya Şeker’den pancar üreticisine 150 milyon lira avans
YEREL HABERLER Konya Şeker’den pancar üreticisine 150 milyon lira ...
Konya'da 2 bin litre akaryakıt çalan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da 2 bin litre akaryakıt çalan hırsızlar ...
Başkan Angı: “Tahıl koridoru anlaşması Türkiye’nin gücüdür”
YEREL HABERLER Başkan Angı: “Tahıl koridoru anlaşması Türkiye’nin ...
Ereğli Belediyesi Yöresel Pazar ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi Yöresel Pazar ilgi odağı oldu
Selçuklu Belediyesi, Enerji Yönetim Sistemi sertifikası ile bir ilke daha imza attı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi, Enerji Yönetim Sistemi ...
Konya'da pikap traktöre bağlı saman balya makinesine çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da pikap traktöre bağlı saman balya makinesine ...
Necmettin Erbakan Üniversitesi, ODTÜ DİK-İHA yarışmasında zirvede
YEREL HABERLER Necmettin Erbakan Üniversitesi, ODTÜ DİK-İHA ...
Başkan Kılca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Karatay’ın yatırımlarını ve projelerini anlattı
YEREL HABERLER Başkan Kılca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Karatay’ın ...
Büyükşehir Belediyesi’nden Konya tarihine iz bırakacak ulusal yarışma
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nden Konya tarihine iz ...
Konya'da 470 bin TL değerinde dorse beyni çalan şüpheliler Hatay'a yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da 470 bin TL değerinde dorse beyni çalan ...
Konya'da jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da jandarmadan zehir tacirlerine operasyon: 4 ...
Rabia Spor Merkezi Temiz Havuz Belgesi almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Rabia Spor Merkezi Temiz Havuz Belgesi almaya hak ...
Kulu'da saman yangını
YEREL HABERLER Kulu'da saman yangını
Konya’da "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl Projesi" toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Konya’da "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl Projesi" ...
Rezidansta işkence gören Demet, intihara kalkışmış
YEREL HABERLER Rezidansta işkence gören Demet, intihara kalkışmış
Beyşehir'de develerle temsili Yörük göçü canlandırıldı
YEREL HABERLER Beyşehir'de develerle temsili Yörük göçü ...
Başkan Altay öğrencileri Kudüs gezisiyle ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan Altay öğrencileri Kudüs gezisiyle ödüllendirdi
Karatay'da Saraçoğlu Celaleddin Karatay Bilgehane açıldı
YEREL HABERLER Karatay'da Saraçoğlu Celaleddin Karatay Bilgehane ...
Sanat Tasarım Atölyesi Yaz Kursları devam ediyor
YEREL HABERLER Sanat Tasarım Atölyesi Yaz Kursları devam ediyor
Yıllar sonra Yunus Emre Parkı yeniden şekilleniyor
YEREL HABERLER Yıllar sonra Yunus Emre Parkı yeniden şekilleniyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.