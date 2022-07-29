Konya’da silah fabrikasında yangın

Konya'nın Beyşehir ilçesinde av tüfeği üretimi yapılan silah fabrikasında çıkan yangın bitişiğindeki işyerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Sanayi Sitesi’nin bulunduğu Hamidiye Mahallesi 40879 Sokak'ta bulunan silah fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yurtdışına av tüfeği imalatı yaparak ihraç eden bir tüfek fabrikasında yükselen dumanlardan yangın çıktığını fark edenler işyeri sahibi ile itfaiyeye bilgi verdi. İhbar üzerine adrese Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 4 itfaiye aracı birden sevk edildi. Fabrikanın mutfak bölümünden çıktığı tespit edilen yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını bitişiğindeki diğer işyerlerine sıçramadan kontrol altına aldı. Müdahale esnasında patlama seslerinin de yaşandığı yangında, içeride bulunan 2 büyük mutfak tüpü dışarıya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde 1 adet piknik tüpünün patladığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri ardından fabrikada soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yangında fabrikada bulunan CNC tezgahlarının zarar gördüğü büyük çapta maddi hasar oluştuğu belirlendi. İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yangına elektrik kontağının neden olduğu belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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