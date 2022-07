İslam iktisadı alanında insan kaynağı ihtiyacı her geçen gün artıyor

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam İktisadı ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamdi Döndüren, ticaret ve sanayi alanında İslam İktisadı ve Finans mezunlarına ihtiyaç duyulduğu konusunda açıklamalarda bulundu.

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında geniş çalışma olanakları sağlayan İslam İktisadı ve Finans Bölümünden mezun olan öğrenciler, sektörün ihtiyaç duyduğu iktisatçı ve yöneticiler olarak istihdam ediliyor. Bu konuda önemli bilgiler aktaran KTO Karatay Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamdi Döndüren yetişmiş personele ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.



“Ülke olarak yetişmiş personele ihtiyacımız bulunuyor”

Prof. Dr. Hamdi Döndüren ,“Hem ülkemizde hem de yurt dışında İslam İktisadı ve Finans alanında yetişmiş ciddi bir personel ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için sektörün gereksinim duyduğu; helali, haramı bilen, güncel gelişmelere vâkıf, öncelikle ticaret ve sanayi alanlarında çözüm üretecek, yöntem geliştirecek iktisatçılar ve yöneticiler yetiştiriyoruz. Bu bölümde öğrenciler hem geleneksel hem de İslami finans alanlarında tanınmış akademisyenler ve uzmanlar tarafından geliştirilmiş müfredat ile her iki disiplinin bilgisiyle mezun olmaktadır. Öğretim üyelerimiz araştırma faaliyetlerine paralel olarak dünya çapındaki finans kurumlarına ve endüstrilere danışmanlık yapmakta; dolayısıyla da bölümümüzde verilen eğitim dünyadaki güncel finansal ve ekonomik gelişmeler ve sorunları yakından takip etmektedir. Bizim de ülke olarak bu nitelikte, yetişmiş personele ihtiyacımız bulunmaktadır” dedi.



“Personel ihtiyacı her geçen yıl artıyor”

Döndüren, “Kırk yılı aşkın geçmişi olan İslam Bankacılığı, ülkemizde de üçü kamu, üçü özel sektör olmak üzere altı faizsiz katılım bankası, yine gelişmekte olan katılım sigortaları ve reasürans kuruluşlarıyla gelişmesini sürdürmektedir. Ancak bu kuruluşların hem günümüz ekonomi, bankacılık ve sigorta sistemlerini hem de bu alanların İslam’a göre kuruluş ve işleyişlerini bilen insan kaynakları ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Diğer yandan şirket ve holdinglerden İslami hassasiyeti olanların, beşerî ihtiyacı için de İslam iktisadının önemi ortadadır. Gençlerin, üniversite ve bölüm tercihlerinde bu hususları dikkate almaları beklenir” şeklinde konuştu.



“İslam İktisadı ve Finans Mezunlarına Yurt Dışından Büyük İlgi”

Sektörde ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim alınarak, insan kaynakları açığının kapatabileceğini ve üniversite adayı öğrencilerle ailelerine bu konuda önemli roller düştüğünü söyleyen Döndüren, “Üniversite tercih döneminde üniversite adayı öğrencilerin ve ailelerinin kararları hem bireysel hem toplumsal hem de ülkemiz için büyük bir sorumluluktur. Öğrencilerin ve ailelerinin, geleceğin mesleklerine odaklanarak stratejik karar vermesi, ihtiyaç duyulan ve gelişmekte olan alanlara yönelmesi önem arz ediyor. Ülke olarak bu konuda, ihtiyatlı davranıp bu bölüme odaklanırsak, şu an zaten ihtiyaç duyulan ve yakın gelecekte de önemi iyice artacak olan İslam İktisadı ve Finans alanındaki insan kaynakları açığımızı kapatabilir hem de üniversite mezunu işsizlik oranını azaltabiliriz. Ayrıca özellikle İngiltere’nin bu alana duyduğu ilgiliyi biliyoruz. Bu alanda yurt dışında da istihdam olanakları bulunduğunun farkındayız” ifadelerine yer verdi.



“KTO Karatay, İslam İktisadı ve Finans Alanında öncü üniversitedir”

Döndüren, “2021 İslami Finans Geliştirme Raporu'na göre, bugün küresel çapta 1.008 İslami finans eğitimi ve 383 İslami finans lisans eğitimi sunan kurum bulunmaktadır. 2020'de İslami finans eğitim sağlayıcılarına göre en iyi ülkeler, sırasıyla 347, 66, 57, 56 ve 53 eğitim sağlayıcısı ile Endonezya, Malezya, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık ve BAE’dir. Endonezya, 169 programlalisans düzeyinde eğitim sağlayan lider ülke konumundadır. Ülkemizde ise şu anda lisans düzeyinde İslam iktisadı ve finans eğitimi sunan sadece üç üniversite bulunmakta olup KTO Karatay Üniversitesi bu bölümü açan öncü üniversitedir” dedi.

