Yanlışlıkla öldürülen Büyükşen çifti cinayeti davasında eski sevgili dinlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yanlışlıkla öldürülen Büyükşen çifti cinayeti davasında eski sevgili dinlendi

DHA

Yanlışlıkla öldürülen Büyükşen çifti cinayeti davasında eski sevgili dinlendi


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)KONYA'da komşularının adresine benzetilerek 4 yıl önce yanlışlıkla öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çifti cinayetiyle ilgili azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Esra Taş (28) ve sevgilisi Abdullah Başdemir (47), cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik (47) ile olaya yardım ettiği belirtilen, tutuksuz Zekeriya Okşen'in (40) yargılanmasına devam edildi. Mahkemede tanık olarak dinlenen adres karışıklığı nedeniyle annesi ile babası Büyükşen çiftine benzetilen  Esra Taş'ın eski sevgilisi Hüseyin K., ''Öldürme olayıyla ilgili herhangi bir bilgim yok. Esra ile aramızda çıkan dedikodularla ilgili bir tehdit almadım. Sadece Esra Taş ile birlikteliğim vardı'' dedi.   
Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Büyükşen çiftine ait eve girdi ve emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Çiftin evdeki kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya gidip olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu.
ÖNCE MİHR ANLAŞMAZLIĞI SANILDI
Olayın ardından başlatılan soruşturmada ilk etapta Büyükşen çiftinin oğlu Uğur ve gelini Betül Büyükşen arasında daha önce yaşanan mihr tartışması nedeniyle öldürülmüş olabileceği üzerinde duruldu. Uğur Büyükşen, eşi Betül Büyükşen ile Betül Büyükşen'in ailesi ve yakınlarından gözaltına alınanlar oldu. Daha sonra şüpheliler, serbest bırakıldı.
ADRES KARIŞTIRILIP KOMŞU AİLE YERİNE, BÜYÜKŞEN ÇİFTİ ÖLDÜRÜLDÜ
Soruşturma kapsamında Büyükşen çiftinin, yanlışlıkla öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde de duruldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, çiftin komşularının evli olan oğulları Hüseyin K. ile Esra Taş'ın, bir süre ilişki yaşadığını ve ayrıldığını belirledi. Esra Taş'ın da ayrılma nedenleri olarak Hüseyin K.'nin anne ve babasını sorumlu tuttuğu tespit edildi. Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin annesi M.K. ve babası M.K.'yi öldürtmeye karar verip, Abdullah Başdemir'i azmettirdiği belirlendi. 13 Temmuz 2021'de düzenlenen operasyonda Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında olduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Abdullah Başdemir, Esra Taş, Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklulardan Mustafa Okşen, 17 Ağustos 2021'de cezaevinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdi. 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklu olan Zekeriya Okşen tutukluluk süresine itiraz etti ve 4 Şubat'ta tahliye edildi.
ÖNCE AFGAN ÇOBAN SONRA GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI 
Olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir'in, o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya'dan ayrılarak Ankara'ya giden Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek, 'kiralık katil' olduğu iddiasıyla tutuklandı. Soruşturma sürerken, Uzbek 22 Ekim 2021'de adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Yine soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çumra'da Selçuk Üniversitesi'ne ait tesiste güvenlik görevlisi olan Ertuğrul Çelik, çıkarıldığı mahkemece 22 Nisan 2022'de tutuklandı.
Çifte cinayetle ilgili hazırlanan iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu sanıklardan Esra Taş, Abdullah Başdemir, Ertuğrul Çelik ile tahliye olan Zekeriya Okşen hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından ayrıca 3'er yıla kadar yargılanmaları talep edildi. Ertuğrul Çelik hakkında ayrıca Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen'i yaraladığı için de 'basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.
ÖLÜ NUMARASI YAPAN BÜŞRA, TEŞHİS ETTİ
Hazırlanan 128 sayfalık iddianamede, soruşturma kapsamında aralarında Büyükşen çiftinin aile üyeleriyle Abdullah Başdemir'in çiftliğinde çalışan Afgan çobanların da aralarında bulunduğu 97 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildi. Büyükşen çiftini öldürdüğü ileri sürülen Ertuğrul Çelik'i, olay günü ölü numarası yapıp kurtulan Büşra Büyükşen'in teşhis ettiği belirtildi.  
SANIKLARIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ 
5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen  2'nci celsede sanıklar Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir, cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik ile olaya yardım ettiği belirtilen, tutuksuz Zekeriya Okşen katıldı. Öldüren Büyükşen çiftinin çocukları Osman, Uğur ve Büşra Büyükşen ile sanıkların yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.   
'ÖLDÜRME OLAYIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR BİLGİM YOK' 
Duruşmada, tanıklar dinlendi. Mahkemede tanık olarak dinlenen adres karışıklığı nedeniyle annesi ile babası Büyükşen çiftine benzetilen  Esra Taş'ın eski sevgilisi Hüseyin K., öldürme olayıyla herhangi bir bilgisinin olmadığını belirtti. Hüseyin K., ifadesinde ''Öldürme olayıyla ilgili herhangi bir bilgim yok. Esra ile aramızda çıkan dedikodularla ilgili bir tehdit almadım. Sadece Esra Taş ile birlikteliğim vardı. Cinayetten 2 gün sonra ve 3 yıl sonra ifade verdim. İfadelerimde söylediklerim doğrudur. Tefeciden borç aldığım konusu yalandır. Öldürme olayından sonra Esra bana hiç ulaşmaya çalışmadı. Ondan önce çevremdekilerle bana haber göndermişti ve bana ulaşmaya çalıştığını duydum" diye konuştu. 
'BİZİM EVİN BENZERLİĞİ YOK'
Abdullah Başdemir'le de bir kez karşılaştığını belirten Hüseyin K., ''Abdullah Başdemir ile marangozlar sanayinde karşılaştım. Ondan bana karşı bir tehdit konuşması almadım. Bana sadece Esra ile ilişkimin bitip, bitmediğini sordu. Ben de Esra ile bağımın kalmadığını söyledim. Abdullah Başdemir bana, 'Esra bana yakınlaşmaya çalışıyor' dedi.  Daha sonra ayrıldık. Onları suçlamıyorum. Eğer cinayet olayını onlar yaptıysa bende şikayetçiyim. Necla ve Metin Büyükşen'in evleriyle, bizim evin bir benzerliği yok. Sadece olaydan sonra benim tefeciden para aldığım için bu olayın olduğu ve evin karıştırıldığı dedikodusu çıktı" dedi.
Hüseyin K.'nin babası Mustafa K. de ''Olayla ilgili bir şey bilmiyorum. Biz olayı köyden duyduk.'' derken, annesi Muradiye K. ise şu ifadeleri kullandı:
"Ben olayın görgü tanığı değilim. Biz olayı komşumuzdan duyduk. Esra ile sadece bir kez telefonla konuştum. Ama iyi bir şekilde, dualı bir şekilde konuştum. Metin ağabeygil öldükten sonra, köyde yanlış adres olayı çıktı. Bizde bunun üzerine oğlumun yanına taşındık. Daha önce verdiğim ifadeler doğrudur."
Amcası Osman K. de olayla ilgili bilgisinin olmadığını belirterek, ''Esra ve Hüseyin'le ilgili çıkan dedikodular üzerine Esra ile görüştük. Bu görüşmede ise Hüseyin'in evli ve 2 çocuğunun olduğunu söyledim. 'Bundan sana eş olmaz' diye Esra'yı uyardım. Aramızda kötü bir konuşma olmadı'' diye konuştu. 
Hüseyin K.'nin akrabası Mahmut Tunç da ''Hüseyin benim yeğenim olur. Rahmetli çok iyi insandı. Öldürme olayını görmedim. Sadece telefondan arayıp bana söylediler. Ben Esra'yı tanımam. Sadece bir kere görmüşlüğüm var. Daha önceki ifadelerim doğrudur.'' dedi. 
Duruşma diğer tanıkların dinlenmesiyle devam etti. (DHA)
   DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-10-24 14:02:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toroslarda 40 yıldır bal üreterek 7 çocuk yetiştirdi
YEREL HABERLER Toroslarda 40 yıldır bal üreterek 7 çocuk yetiştirdi
Mahallesiyle "adaş" olan muhtarın yaşadığı diyaloglar gülümsetiyor
YEREL HABERLER Mahallesiyle "adaş" olan muhtarın yaşadığı diyaloglar ...
Konyaspor - Gaziantep Basketbol: 78-76
YEREL HABERLER Konyaspor - Gaziantep Basketbol: 78-76
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Yunak'ta alıç meyvesi toplanmaya başladı
YEREL HABERLER Yunak'ta alıç meyvesi toplanmaya başladı
Necmettin Erbakan Üniversitesinden tüp bebek ve kök hücre çalışmalarında laboratuvar atağı
YEREL HABERLER Necmettin Erbakan Üniversitesinden tüp bebek ve kök ...
Konya'da drift yapan 3 sürücüye 30 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Konya'da drift yapan 3 sürücüye 30 bin lira ceza ...
Evi antika eşyalarla dolunca dükkan açıp hobisini mesleği yaptı
YEREL HABERLER Evi antika eşyalarla dolunca dükkan açıp hobisini ...
Enerji uzmanları Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Enerji uzmanları Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi ...
Konya'da sivil toplum kuruluşları "Büyük Aile Yürüyüşü" düzenledi
YEREL HABERLER Konya'da sivil toplum kuruluşları "Büyük Aile ...
Tekirdağ'da vefat eden Uzman Çavuş Koyuncu’nun cenazesi, Konya'da defnedildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da vefat eden Uzman Çavuş Koyuncu’nun ...
Konya'da "40 Ney Konseri" gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Konya'da "40 Ney Konseri" gerçekleştirildi
Konya'da "Dijital Çağda Aileyi Koruma" konulu konferans düzenlendi
YEREL HABERLER Konya'da "Dijital Çağda Aileyi Koruma" konulu ...
(Görüntülü) SARIGÜL: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ&#039;Nİ HİÇ KİMSE İÇ SİYASETE ÇEKMESİN
YEREL HABERLER (Görüntülü) SARIGÜL: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'Nİ ...
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti:
YEREL HABERLER TDP Genel Başkanı Sarıgül, Mevlana Müzesi'ni ziyaret ...
Bosna Hersek Büyükelçisi'nden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a tebrik ziyareti
YEREL HABERLER Bosna Hersek Büyükelçisi'nden Konya Büyükşehir ...
Sarıgül: Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hiç kimse iç siyasete çekmesin
YEREL HABERLER Sarıgül: Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hiç kimse iç ...
Seydişehir'de emekli din görevlileri bir araya geldi
YEREL HABERLER Seydişehir'de emekli din görevlileri bir araya geldi
(Görüntülü) YOL KENARINDA YÜRÜYEN KADININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) YOL KENARINDA YÜRÜYEN KADININ ÖLÜMÜNE ...
Drift görüntülerini sosyal medyadan paylaşınca yakalandı
YEREL HABERLER Drift görüntülerini sosyal medyadan paylaşınca ...
Konya'da aranan kişilere yönelik operasyonda 105 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da aranan kişilere yönelik operasyonda 105 kişi ...
Türkiye'de 12 çift olduğu değerlendirilen bozkır kartalının sayısı yürütülen çalışmalarla artırılacak
YEREL HABERLER Türkiye'de 12 çift olduğu değerlendirilen bozkır ...
Konya'da aranan kişilere yönelik operasyonda 25'i hükümlü 105 firari yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da aranan kişilere yönelik operasyonda 25'i ...
Konya'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.