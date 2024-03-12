Konya iftar saatleri: Konya'da iftar ne zaman, saat kaçta? Manevi bir temizlik ve güç verdiğine inanılan Ramazan ayına girdik. Oruç tutan vatandaşlar, oruç açmak için iftar saatlerini araştırıyor. Bu kapsamda araştırılan Konya iftar saatleri de netleşti. İşte, 2024 Konya imsakiyesi ile Konya iftar vakitleri...

Habertürk Giriş: 12.03.2024 - 15:04 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:04 facebook

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