Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce yakalanan şahısların verdiği ifadeler ve bu ifadeler doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu elde edilen veriler ışığında harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Konya merkezli 9 ilde önceden belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri Mahrem Yapılanmasına ilişkin, halen görevde olan 1 astsubay ve askeri öğrenci iken ihraç edilen 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise operasyonun halen dem ettiği gözaltına alınan şahısların Konya İl Jandarma Komutanlığındaki adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.