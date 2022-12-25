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Haberler Gündem Konya Ereğli'de korkunç kaza! Otobüs şarampole yuvarlandı, 15 kişi yaralandı ve... - Son dakika haberler
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Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre sürücü Ahmet Yavuz İ. ve yedek şoföründe bulunduğu 15 kişi yaralandı

Konya Ereğli'de korkunç kaza! Otobüs şarampole yuvarlandı, 15 kişi yaralandı ve... - Son dakika haberler
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DHA

Kaza, saat 06.00 sıralarında Adana- Konya yolu Ereğli ilçesi yakının da meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Şanlıurfa'dan Bursa'ya giden Ahmet Yavuz İ.'nin kullandığı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi. 40 yolcu bulunan otobüste ilk belirlemelere göre sürücü Ahmet Yavuz İ. ve yedek şoföründe bulunduğu 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerinden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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