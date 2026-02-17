Konya TOKİ kura çekilişi canlı izle 2026: Konya TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Konya'ya geldi. Şehirde inşa edilecek 15 bin 200 konutun hak sahiplerini belirleyecek çekiliş 17 Şubat Salı bugün yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş sonrası 15 bin 200 ev sahibini bulacak. TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi ise iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Konya TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak ve nereden izlenir? İşte 2026 Konya TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ve kura sonuçları sorgulama linkleri...
Yüzyılın Konut Projesi’nin bu haftaki çekiliş takvimine göre, Konya TOKİ kura çekimi 17 Şubat Salı günü yapılacak. Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu’nda gerçekleştirilecek hak sahibi belirleme kurası, TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Noter huzurundaki çekiliş sonrası TOKİ Konya kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. İşte, Konya TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri…
KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Konya TOKİ kura çekimi, 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.
Saat 11:30’da başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu’nda yapılacak.
KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
Konya TOKİ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
KONYA’DA KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Konya’nın Merkez, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde toplam 15 bin 200 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Meram, Karatay, Selçuklu) 9370
Ahırlı 71
Akören 94
Akşehir 500
Altınekin 157
Beyşehir 450
Bozkır 150
Cihanbeyli 300
Çeltik 47
Çumra 200
Derbent 47
Derebucak 60
Derebucak Gencek 40
Doğanhisar 150
Emirgazi 94
Ereğli 500
Güneysınır 94
Hadim 30
Halkapınar 94
Hüyük 90
Hüyük Selki 97 (Başvuru az olduğundan kura çekilmeyecektir)
Ilgın 300
Kadınhanı 300
Karapınar 300
Karatay İsmil 100
Kulu 300
Meram Sefaköy 200
Sarayönü 250
Seydişehir 500
Taşkent Balcılar 73 (Başvuru az olduğundan kura çekilmeyecektir)
Taşkent Çetmi 51 (Başvuru az olduğundan kura çekilmeyecektir)
Yalıhüyük 22
Yunak 94
TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Konya kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
ANADOLU İLLERİ İÇİN TOKİ KONUT ÖDEME PLANI VE TAKSİT TUTARLARI
Tüm konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.
Anadolu'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ PEŞİNATI NE ZAMAN ÖDENİR?
TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.