        Haberler Bilgi Gündem KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2026 Konya TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? TOKİ Konya kura sonuçları sorgulama

        Konya TOKİ kura çekilişi canlı izle 2026: Konya TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Konya'ya geldi. Şehirde inşa edilecek 15 bin 200 konutun hak sahiplerini belirleyecek çekiliş 17 Şubat Salı bugün yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş sonrası 15 bin 200 ev sahibini bulacak. TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi ise iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Konya TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak ve nereden izlenir? İşte 2026 Konya TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ve kura sonuçları sorgulama linkleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 08:38 Güncelleme: 17.02.2026 - 08:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yüzyılın Konut Projesi’nin bu haftaki çekiliş takvimine göre, Konya TOKİ kura çekimi 17 Şubat Salı günü yapılacak. Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu’nda gerçekleştirilecek hak sahibi belirleme kurası, TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Noter huzurundaki çekiliş sonrası TOKİ Konya kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. İşte, Konya TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri…

        2

        KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Konya TOKİ kura çekimi, 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.

        Saat 11:30’da başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu’nda yapılacak.

        3

        KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        Konya TOKİ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KONYA’DA KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Konya’nın Merkez, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde toplam 15 bin 200 konut inşa edecek.

        5

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Meram, Karatay, Selçuklu) 9370

        Ahırlı 71

        Akören 94

        Akşehir 500

        Altınekin 157

        Beyşehir 450

        Bozkır 150

        Cihanbeyli 300

        Çeltik 47

        Çumra 200

        Derbent 47

        Derebucak 60

        Derebucak Gencek 40

        Doğanhisar 150

        Emirgazi 94

        Ereğli 500

        Güneysınır 94

        Hadim 30

        Halkapınar 94

        Hüyük 90

        Hüyük Selki 97 (Başvuru az olduğundan kura çekilmeyecektir)

        Ilgın 300

        Kadınhanı 300

        Karapınar 300

        Karatay İsmil 100

        Kulu 300

        Meram Sefaköy 200

        Sarayönü 250

        Seydişehir 500

        Taşkent Balcılar 73 (Başvuru az olduğundan kura çekilmeyecektir)

        Taşkent Çetmi 51 (Başvuru az olduğundan kura çekilmeyecektir)

        Yalıhüyük 22

        Yunak 94

        6

        TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Konya kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN TOKİ KONUT ÖDEME PLANI VE TAKSİT TUTARLARI

        Tüm konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.

        Anadolu'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

        65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

        80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

        8

        TOKİ PEŞİNATI NE ZAMAN ÖDENİR?

        TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.

        9

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
