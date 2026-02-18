Konya TOKİ kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden sorgulanır?
Yüzyılın Konut Projesi'nin haftalık takvimi doğrultusunda TOKİ Konya kura çekimi 17 Şubat Salı günü noter huzurunda gerçekleştirildi. Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu'nda yapılan hak sahibi belirleme kurası ile şehirde inşa edilecek toplam 15 bin 200 konut için asil ve yedek listeler belirlendi. Peki, TOKİ Konya kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nin bu haftaki çekiliş takviminde belirtildiği gibi 17 Şubat Salı günü Konya’da kura çekimi yapıldı. Şehirde inşa edilecek toplam 15 bin 200 konutun sahiplerini bulduğu kura noter huzurunda gerçekleştirildi ve TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Asil ve yedek listelerin tespit edilmesinin ardından Konya TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. Peki, 2026 TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar…
KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
Konya TOKİ kura çekimi töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirildi.
Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu’nda yapılan kura ile toplam 15 bin 200 ev sahibini buldu.
KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Noter huzurunda yapılan Konya TOKİ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
KONYA’DA KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Konya’nın Merkez, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde toplam 15 bin 200 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Meram, Karatay, Selçuklu) 9370
Ahırlı 71
Akören 94
Akşehir 500
Altınekin 157
Beyşehir 450
Bozkır 150
Cihanbeyli 300
Çeltik 47
Çumra 200
Derbent 47
Derebucak 60
Derebucak Gencek 40
Doğanhisar 150
Emirgazi 94
Ereğli 500
Güneysınır 94
Hadim 30
Halkapınar 94
Hüyük 90
Hüyük Selki 97 (Başvuru az olduğundan kura çekilmeyecektir)
Ilgın 300
Kadınhanı 300
Karapınar 300
Karatay İsmil 100
Kulu 300
Meram Sefaköy 200
Sarayönü 250
Seydişehir 500
Taşkent Balcılar 73 (Başvuru az olduğundan kura çekilmeyecektir)
Taşkent Çetmi 51 (Başvuru az olduğundan kura çekilmeyecektir)
Yalıhüyük 22
Yunak 94
TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Konya kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
ANADOLU İLLERİ İÇİN TOKİ KONUT ÖDEME PLANI VE TAKSİT TUTARLARI
Tüm konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.
Anadolu'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ PEŞİNATI NE ZAMAN ÖDENİR?
TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.