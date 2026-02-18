Canlı
        KONYA TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 15 bin 200 konut TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        Konya TOKİ kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden sorgulanır?

        Yüzyılın Konut Projesi'nin haftalık takvimi doğrultusunda TOKİ Konya kura çekimi 17 Şubat Salı günü noter huzurunda gerçekleştirildi. Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu'nda yapılan hak sahibi belirleme kurası ile şehirde inşa edilecek toplam 15 bin 200 konut için asil ve yedek listeler belirlendi. Peki, TOKİ Konya kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 07:16 Güncelleme: 18.02.2026 - 07:16
        1

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nin bu haftaki çekiliş takviminde belirtildiği gibi 17 Şubat Salı günü Konya’da kura çekimi yapıldı. Şehirde inşa edilecek toplam 15 bin 200 konutun sahiplerini bulduğu kura noter huzurunda gerçekleştirildi ve TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Asil ve yedek listelerin tespit edilmesinin ardından Konya TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. Peki, 2026 TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar…

        2

        KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        Konya TOKİ kura çekimi töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirildi.

        Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu’nda yapılan kura ile toplam 15 bin 200 ev sahibini buldu.

        3

        KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

        Noter huzurunda yapılan Konya TOKİ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KONYA’DA KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Konya’nın Merkez, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde toplam 15 bin 200 konut inşa edecek.

        5

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Meram, Karatay, Selçuklu) 9370

        Ahırlı 71

        Akören 94

        Akşehir 500

        Altınekin 157

        Beyşehir 450

        Bozkır 150

        Cihanbeyli 300

        Çeltik 47

        Çumra 200

        Derbent 47

        Derebucak 60

        Derebucak Gencek 40

        Doğanhisar 150

        Emirgazi 94

        Ereğli 500

        Güneysınır 94

        Hadim 30

        Halkapınar 94

        Hüyük 90

        Hüyük Selki 97 (Başvuru az olduğundan kura çekilmeyecektir)

        Ilgın 300

        Kadınhanı 300

        Karapınar 300

        Karatay İsmil 100

        Kulu 300

        Meram Sefaköy 200

        Sarayönü 250

        Seydişehir 500

        Taşkent Balcılar 73 (Başvuru az olduğundan kura çekilmeyecektir)

        Taşkent Çetmi 51 (Başvuru az olduğundan kura çekilmeyecektir)

        Yalıhüyük 22

        Yunak 94

        6

        TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Konya kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN TOKİ KONUT ÖDEME PLANI VE TAKSİT TUTARLARI

        Tüm konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.

        Anadolu'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

        65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

        80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

        8

        TOKİ PEŞİNATI NE ZAMAN ÖDENİR?

        TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.

        9

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

