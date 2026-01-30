Habertürk
        Haberler Gündem Konya Valiliği'nden Aile Sağlığı Merkezi'ndeki darp iddiasına ilişkin açıklama

        Konya Valiliği'nden Aile Sağlığı Merkezi'ndeki darp iddiasına ilişkin açıklama

        Konya Valiliği, Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan hekim ile kamu görevlisi arasında yaşanan darp iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 21:25 Güncelleme: 30.01.2026 - 21:25
        Konya Valiliği'nden Aile Sağlığı Merkezi'ndeki darp iddiasına ilişkin açıklama
        Valiliğin, NSosyal hesabından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu olayla ilgili, "İlimizde bir Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan hekim ile sağlık merkezine müracaatta bulunan kamu görevlisi arasında yaşanan darp iddialarıyla ilgili olarak valiliğimizce soruşturma yürütülmekte olup, süreç titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

