Konya Valiliği'nden Aile Sağlığı Merkezi'ndeki darp iddiasına ilişkin açıklama

Valiliğin, NSosyal hesabından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu olayla ilgili, "İlimizde bir Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan hekim ile sağlık merkezine müracaatta bulunan kamu görevlisi arasında yaşanan darp iddialarıyla ilgili olarak valiliğimizce soruşturma yürütülmekte olup, süreç titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.