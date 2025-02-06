Konyaspor'da iki transfer birden
Konyaspor, Alman ekibi Türkspor Dortmund forması giyen stoper oyuncusu Mehmet Kaya ve Karacabey Belediyespor'da oynayan Ahmet Daş'ı kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Bu çerçevede Alman ekibi Türkspor Dortmund forması giyen 20 yaşındaki stoper Mehmet Kaya ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Mehmet'e hoş geldin diyor, yeşil beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Damkacı hazır bulundu.
A Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde formayı giyen Mehmet Kaya, Hammer SpVg, FC Iserlohn, Paderborn takımlarının formasını terletti.
BİR TRANSFER DAHA
Konyaspor, son olarak Karacabey Belediyespor forması giyen kaleci Ahmet Daş ile 3,5 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.
Açıklamada, “ Stadyumumuzda yer alan Konyaspor Müzesi’nde yapılan imza töreninde yönetim kurulu üyemiz Mustafa Damkacı hazır bulundu. Kariyerinde Afyonspor, Sultanbeyli Belediyespor takımlarında da oynayan Ahmet Daş, takımımızda 43 numaralı formayı terletecek” ifadelerine yer verildi.