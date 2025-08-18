Konyaspor, Emir Bars'ı kadrosuna kattı
Konyaspor, PSV Eindhoven'dan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emir Bars'ı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip bu transfer için 200 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Konyaspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, sol kanat oyuncusu 20 yaşındaki Emir Bars'ı 4 yıllığına renklerine bağladı.
Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'ndeki imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Emir Bars'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
Hollanda ekibi PSV Eindhoven alt yapısında yetişen Emir, Türkiye'nin alt yaş kategorilerinde forma giydi.