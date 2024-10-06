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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Konyaspor - Eyüpspor: 2-1 (MAÇ SONUCU) - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor - Eyüpspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelirken, ev sahibi Konyaspor 1-0 yenik duruma düştüğü maçı 90+7'de Aleksic'in golüyle 2-1 kazanmayı başardı. Yeşil-beyazlıların maçtaki diğer golünü Yusuf Erdoğan kaydetti. Eyüpspor'un tek sayısı Ahmed Kutucu'dan geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 15:33 Güncelleme: 06.10.2024 - 15:46
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        Konyaspor 90+7'de üç puanı kaptı!
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        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile Eyüpsspor karşı karşıya geldi. Son anları nefes kesen mücadeleyi Konyaspor, son saniyede bulduğu golle 2-1 kazandı.

        İstanbul ekibi Eyüpspor, 65. dakikada Ahmed Kutucu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

        Yeşil-beyazlılar bu gole 72. dakikada Yusuf Erdoğan ile yanıt verdi: 1-1.

        90+7'de muhteşem bir gole imza atan Danijel Aleksic, Konyaspor'a üç puanı getiren isim oldu: 2-1.

        İki maç sonra kazanan Konyaspor, bu sonucun ardından puanını 11'e çıkardı.

        Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ise 12 puanda kaldı.

        Stat: Konya Büyükşehir

        Hakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Bilal Gölen

        TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer (Dk. 86 Jevtovic), Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Oğulcan Ülgün (Dk. 58 Yusuf Erdoğan), Keyta (Dk. 67 Umut Nayir), Melih İbrahimoğlu (Dk. 67 Prip), Pedrinho (Dk. 67 Aleksic), Kramer

        İkas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois (Dk. 78 Vezo), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Ampem, Midtsjö (Dk. 78 Shelvey), Saiz (Dk.74 Emre Akbaba), Ahmed Kutucu (Dk. 90+3 Dorukhan Toköz), Bruno (Dk. 74 Tasios)

        Goller: Dk. 65 Ahmed Kutucu (İkas Eyüpspor), Dk. 72 Yusuf Erdoğan, Dk. 90+7 Aleksic (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 6 Melih İbrahimoğlu, Dk. 45+3 Boranijasevic, Dk.78 Bazoer, 90+7 Aleksic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 32 Saiz, Dk. 45+4 Midtsjö (İkas Eyüpspor)

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