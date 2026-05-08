        Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oluyor. İki takım bugüne kadar 49 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Fenerbahçe'nin 37-8 üstünlüğü bulunuyor. 4 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka için geri sayım sürerken, Konyaspor-Fenerbahçe maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 23:15
        Konyaspor-Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Zirvenin 4 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, ligde 2. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, Konyaspor'u mağlup etmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecek. İki takım son olarak Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0 biten mücadelenin uzatma dakikalarının son bölümünde Konyaspor penaltıdan bulduğu golle 1-0 galip ayrılmıştı. Peki, Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Konyaspor-Fenerbahçe maçı tarihi ve saati...

        KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?

        Konyaspor-Fenerbahçe maçı 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

        KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

        Fenerbahçe deplasmanda üstün

        Sarı-lacivertli takım, ligde rakibiyle deplasmanda bugüne dek 24 kez karşı karşıya geldi.

        Bu maçların 15'i Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Üç mücadelede ise puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe'nin attığı 51 gole Konyaspor 29 golle karşılık verdi.

        İki takım Konya'da son olarak Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0 biten mücadelenin uzatma dakikalarının son bölümünde Konyaspor penaltıdan bulduğu golle 1-0 galip ayrıldı.

        Takımlar arasında en gollü maç

        Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek yapılan 49 karşılaşmada en gollü müsabaka, 2023-2024 sezonunun ilk yarısında oynandı.

        Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 7-1 kazandığı maç, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihteki yerini aldı.

        Fenerbahçe rakibine son 6 lig maçında kaybetmedi

        Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 6 lig maçının 5'inden galibiyetle ayrılırken 1 kez berabere kaldı.

        Sarı-lacivertli takım, söz konusu maçlarda rakibini 4-0, 7-1, 3-2, 2-1 ve 4-0'lık skorlarla yenerken bir karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı.

        Fenerbahçe, bu maçlarda 20 gol kaydederken 4 gol yedi.

        Konyaspor, son olarak rakibini 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 mağlup etmişti.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
