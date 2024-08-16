Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig 2. hafta açılış maçında Konyaspor- Galatasaray ile kozlarını paylaşıyor. Sarı- kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun son karşılaşmasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlüp edip 24. şampiyonluğunu ilan etmişti. Peki, bu sezonki Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Konyaspor- Galatasaray maçına sayılı saatler kaldı. 2. haftanın ilk karşılaşmasında Konyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Sarı- kırmızılılar, ilk haftada evinde Hatayspor'u 2-1 yendi. Öte yandan Konyaspor zorlu Kasımpaşa deplasmanından 3-2 galip ayrıldı. Peki, futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
KONYASPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, NEREDE VE SAAT KAÇTA?
Konyaspor- Galatasaray maçı 16 Ağustos Cuma (bugün) 21.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.
KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Konyaspor- Galatasaray maçı Trenyol Süper Lig'in ikinci hafta açılış mücadelesine sahne olacak.
Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Galatasaray ile Konyaspor toplamda 50 kez karşı karşıya geldi. Karşılaşmaların 36'sı sarı- kırmızılıların üstüğünlüyle sonuçlanırken, 5 maçta Konyaspor sahadan galip ayrıldı. Oynanan 9 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.
YENİ TRANSFERLER OYNAYACAK MI?
Sarı- kırmızılılar'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda yeni transferler yer aldı. Galatasaray'ın Norwich'ten transfer ettiği Brezilyalı orta saha Gabriel Sara ve Kopenhag'tan kadrosuna dahil ettiği Danimarkalı sağ bek Elias Jelert Okan Buruk'un şans vermesi durumunda Konyaspor maçında oynayabilecek.
DAVİDSON SANCHEZ 3 HAFTA YOK!
Adale grubundaki ikinci derecede zorlanma ve kanama yaşayan Davinson Sanchez'in sahalardan en az üç hafta uzak kalması bekleniyor. Söz konusu süreçte ligde Konyaspor, Gaziantep FK ve Adana Demirspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise Young Boys ile önemli sınava çıkacak.