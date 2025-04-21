Konyaspor - Galatasaray Türkiye Kupası yarı final maçı için geri sayım başladı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Galatasaray, Süper Lig'de 2 kez karşılaştığı rakibini deplasmanda 2-1, sahasında ise 1-0 mağlup etmeyi başarırken, Türkiye Kupası grup aşamasındaki müsabaka 0-0 eşitlikle sona ermişti. Peki, "Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte ZTK Konyaspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...