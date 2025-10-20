Konyaspor karşısında 'statü'ye takılacaklar

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 3. haftasında oynaması gerekirken Avrupa kupası eleme maçları nedeniyle ertelenen Konyaspor mücadelesi 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Siyah-beyazlılarda statü nedeniyle bu karşılaşmada tıpkı Kayserispor ile oynanan erteleme maçındaki gibi pek çok yeni transfer forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Tiago Djalo, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve El Bilal Toure statü nedeniyle forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Demir Ege Tıknaz takımla çalışmalara başlarken statü nedeniyle forma giyemeyecek olan El Bilal Toure de kadroya dönüyor.