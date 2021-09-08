Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yönetim kurulu üyesi Ali Camgöz ile yeni transfer Ahmed Hassan katıldı.

Yunanistan'ın Olimpiakos Kulübünden Konyaspor'a katılan Hassan, 1 sezon kiralık olarak yeşil beyaz forması giyecek.

Bir dönem Portekiz temsilcisi Braga kulübünde oynayan, Konyaspor'da da 9 numaralı formayı giyecek olan Ahmed Hassan, imza töreni sonrası şunları kaydetti:

"Açıkça söylemek gerekirse çok heyecanlıyım. Yeni bir sayfa açmış oluyorum. Taraftarımızın oldukça ateşli olduğunu biliyorum. Üzerime düşen vazifeyi yerine getirip, elimden geldiği kadar gol atarak Konyaspor'u başarıya ulaştıracağız. Her forvetin aklında elbette belli bir gol atma hedefi vardır. Geçen sene attığım 15 golü bu sene geçmek istiyorum. Bu sayede takımımın galibiyetlerine katkı sağlamak istiyorum."