Kötü gidişatını terse çevirmek ve 3 puanı hatırlamak isteyen Konyaspor'la, deplasmanda 4 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında Konya'da karşı karşıya geliyor.
KONYASPOR - TRABZONSPOR
SAAT: 20.00
HAKEM: Halil Umut Meler
STAT: Konya BŞB
YAYIN: beIN SPORTS 1
KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Ali Turan, Alper, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic
TEKNİKDİREKTÖR: Aykut Kocaman
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth
TEKNİKDİREKTÖR: Ünal Karaman
37. RANDEVU
Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, Konya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 37. kez karşılaşıyor.
İki takım arasında geride kalan 36 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 18-9 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 54 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 39 gol gördü.
Rakibiyle ligde yaptığı son 6 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte üçer galibiyet ve beraberlik aldı.
Süper Lig'de geçen sezon Trabzon'da ev sahibi ekip 3-0 galip geldi, Konya'daki müsabaka 2-2 tamamlandı.
FIRTINA, KONYA'DA 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında son 6 maçta galip gelemedi.
Lig maçlarında rakibini deplasmanda en son 2010-2011 sezonunda 2-1'lik skorla yenen bordo-mavililer, Konya'da daha sonra oynanan 6 müsabakada 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.
Öte yandan, iki takım arasında Konya'da oynanan 18 karşılaşmanın 8'i beraberlikle sonuçlanırken, 6 maçı Trabzonspor, 4 maçı da ev sahibi ekip üstün bitirdi.
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