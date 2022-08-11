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Konyaspor'un rakibi kim olacak, açıklandı mı? UEFA Konferans Ligi play-off Konyaspor hangi takımla eşleşecek?

Vaduz Konyaspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl Başakşehir ile birlikte UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Konyaspor, rakibini elemesi halinde play-off turunda mücadele edecek. Peki, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Konyaspor hangi takımla eşleşecek?

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  • Konyaspor'un rakibi kim olacak, açıklandı mı? UEFA Konferans Ligi play-off Konyaspor hangi takımla eşleşecek? Konyaspor yeni rakibi kim

    UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Konyaspor, bu akşam sahasında Lihtenştayn ekibi Konyaspor ile 3. eleme turu rövanş maçında karşı karşıya geliyor. İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan yeşil beyazlılar, bu akşam kazanması halinde play-off turuna yükselecek. Peki, tur atlaması halinde Konyaspor'un play-off rakibi hangi takım olacak?
  • Konyaspor'un rakibi kim olacak, açıklandı mı? UEFA Konferans Ligi play-off Konyaspor hangi takımla eşleşecek? Konyaspor yeni rakibi kim

    KONYASPOR'UN YENİ RAKİBİ KİM OLACAK?

    Konyaspor, Vaduz'u elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Neftçi - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
  • Konyaspor'un rakibi kim olacak, açıklandı mı? UEFA Konferans Ligi play-off Konyaspor hangi takımla eşleşecek? Konyaspor yeni rakibi kim

    KONYASPOR VADUZ MAÇI NE ZAMAN?

    Konyaspor Vaduz maçı bu akşam (11 Ağustos 2022 Perşembe) saat 20.00'de oynanacak.
  • Konyaspor'un rakibi kim olacak, açıklandı mı? UEFA Konferans Ligi play-off Konyaspor hangi takımla eşleşecek? Konyaspor yeni rakibi kim

    KONYASPOR VADUZ MAÇI HANGİ KANALDA?

    Konyaspor Vaduz maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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