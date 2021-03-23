Köpeğe işkenceye para cezası!

İlçede seyir halindeki bir otomobilin arkasına iple bağlanmış köpeği gören kişi, bu anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
AA'nın haberine göre, plaka kaydından ulaşılan kişiye ait köpek veteriner hekimler tarafından incelendi.
Vücudunda eziyete uğradığına ilişkin iz tespit edilemeyen köpek, Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekibine teslim edildi.
Polis ekipleri, sürücü A.S'ye, Hayvanları Koruma Kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle 1033 lira para cezası uyguladı.
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