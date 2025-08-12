Köpeğiniz nasıl uyuyor hiç dikkat ettiniz mi? Patili dostlarımızın uyku şekilleri bize onlar hakkında çok şey anlatabilir!

Evcil dostlarımızın dili yok ama bedenleri bize çok şey anlatıyor. Özellikle uyku pozisyonları, onların hem fiziksel sağlığı hem de duygusal durumu hakkında ipuçları barındırıyor. Peki, sizin köpeğiniz hangi pozisyonda uyuyor ve bu ne anlama geliyor?

YAN YATIŞ: MUTLULUK VE GÜVEN

Köpeğiniz yan yatıyorsa, bu onun bulunduğu ortamda kendini güvende ve huzurlu hissettiğinin göstergesidir. Yan uyuyan köpekler, genellikle derin uykuya dalar ve canlı rüyalar görür. Bu pozisyon, yalnızca genç köpeklere değil; eklem rahatsızlığı yaşayan yaşlı köpeklere de rahatlık sağlar.

SÜPERMEN POZU: ENERJİK VE OYUNCU KARAKTERLER

Karın üstünde, bacaklar tamamen uzatılmış şekilde uyuyan köpekler, yüksek enerjili ve oyuncu olma eğilimindedir. Özellikle yavrularda yaygındır. Bu pozisyon sindirimi kolaylaştırır, solunum yollarını açar ve aksiyona hazır olduklarını gösterir.

SİMİT POZU: SICAKLIK VE KORUNMA

Bacaklar ve kuyruk içe kıvrılmış şekilde top olan köpekler, vücut ısısını korumak ve kendilerini güvende hissetmek ister. Soğuk havalarda daha sık görülür.

ASLAN DURUŞU: TETİKTE BEKLEYENLER

Başını patilerinin üzerine koyan ve arka bacaklarını yana ya da altına toplayan köpekler, uyurken bile harekete geçmeye hazırdır. Bu pozisyon, yüksek enerjiye sahip ve çevresine karşı dikkatli köpeklerde yaygındır.