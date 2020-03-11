DHA

Kazakistan'n Taraz şehrinde duygulandıran bir olay meydana geldi.

DHA'nın haberine göre Fidana Durusova isimli kişi yolda ilerlediği sırada tekerlekli sandalyedeki 70 yaşındaki Anatoly Derbenev ve köpeği Magnus ile karşılaştı.

Magnus'un, yaşlı sahibinin tekerlekli sandalyesini yol boyunca başıyla ittiğini gören kadın bu anları kameraya aldı.

Kayda aldığı anlar hakkında medyaya konuşan Durusova, Derbenev ve köpeği Magnus'u gördükten sonra ona para ve yemek teklif ettiğini ancak, Derbenev'in 'tek ailesi' olarak tanımladığı Magnus'un da yardımıyla kendi başının çaresine bakmayı tercih ettiğini söylediğini belirtti.