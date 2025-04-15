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        Haberler Gündem 3. Sayfa Köpeklerden kaçarken duvardan düştü | Son dakika haberleri

        Köpeklerden kaçarken duvardan düşen Arda'nın bacağı kırıldı

        Kırıkkale'de sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken istinat duvarından düşen üniversite öğrencisi Arda Aydın'ın sağ bacağı kırıldı. Köpeklerin saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:00 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:00
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        Köpeklerden kaçarken duvardan düştü
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken istinat duvarından düşen üniversite öğrencisi Arda Aydın'ın (18) sağ bacağı kırıldı.

        Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Arda Aydın, 6 Nisan'da kuzeni ile üniversitenin Yenişehir Yerleşkesi'nde yürüyüş yaptığı sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Kaçtığı sırada istinat duvarından düşen Aydın'ın sağ bacağı kırıldı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde kaldırılan Aydın, tedavisinin ardından bugün taburcu edildi. Arda Aydın'ın köpeklerin saldırısından kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Hastane çıkışı konuşan Arda Aydın, yürüyüş yaptıkları sırada 8-9 köpek tarafından saldırıya uğradıklarını belirterek, "Köpeklerden kaçarken bir düzlük gördüm. Aşağısının yüksek olduğunu fark etmedim, korkuluk falan da yoktu. Oradan atlayınca bacağım kırıldı. Bu anlamda sorumlu kimse şikayetçiyim. O köpeklerin orada ne işi var? Üniversitede bir sürü öğrenci bulunuyor. Köpekler kovalarken bir ara yanıma kadar geldi. Isırmaya çalıştılar ama kaçtık. Kaçarken yükseklikten atlayınca yaralandım. Ardından ameliyata girdim. Bu hafta da sınavlarım vardı. Belki de 2-3 ayım gitti. Bilmiyorum artık bu işim sorumlusu kimse ilgilenilmesini istiyorum" dedi.

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        Aydın'ın avukatı Murat Yıldırım, sokakların daha güvenli hale gelmesi için ilgili tüm kurumların yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Müvekkilin yaşadığı olay neticesinde adli soruşturma, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. İdari ve hukuksal yönü de bulunan bu elim olayın tüm süreçlerinin yakından takipçisi olacağımızı bildiririz" diye konuştu.

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