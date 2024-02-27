Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Köpekleri uyuşturan 3 kişiye para cezası

        Köpekleri uyuşturan 3 kişiye para cezası

        Kastamonu'da geçtiğimiz günlerde ıssız bir arazide 10 köpek uyuşturulmuş bir halde bulunmuştu. Olayla ilgili 3 kişiye para cezası verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 20:03 Güncelleme: 27.02.2024 - 20:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köpekleri uyuşturan 3 kişiye para cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da uyuşturulup araziye bırakılan köpeklerle ilgili 3 kişiye para cezası verildi.

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde ilaçla uyuşturulup araziye bırakılan 10 köpekle ilgili aralarında muhtar ve azanın da olduğu 3 kişiye 21 bin 648 lira para cezası uygulandı.

        Cide Kemerli Mahallesi'nde yer alan helikopter pistindeki boş araziye bırakılan köpeklerle ilgili jandarma ve polis ekipleri harekete geçti.

        Fotoğraf: İHA

        Ekipler yaptıkları incelemede, aralarında mahalle muhtarı ve azanın da bulunduğu 3 kişinin olayı gerçekleştirdiğini tespit etti.

        Şüphelilere kişi başı 7 bin 216'şar lira olmak üzere toplam 21 bin 648 lira para cezası verildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        NATO ve Almanya'dan asker göndermeye izin yok
        NATO ve Almanya'dan asker göndermeye izin yok
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Mira'dan güzel haber var
        Mira'dan güzel haber var
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        Mustafa, arkadaşlarıyla kaldığı evde ölü bulundu
        Mustafa, arkadaşlarıyla kaldığı evde ölü bulundu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        Sora 800 milyon dolara bedel mi?
        Sora 800 milyon dolara bedel mi?
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!