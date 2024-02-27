Köpekleri uyuşturan 3 kişiye para cezası

Kastamonu'da uyuşturulup araziye bırakılan köpeklerle ilgili 3 kişiye para cezası verildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ilaçla uyuşturulup araziye bırakılan 10 köpekle ilgili aralarında muhtar ve azanın da olduğu 3 kişiye 21 bin 648 lira para cezası uygulandı.

Cide Kemerli Mahallesi'nde yer alan helikopter pistindeki boş araziye bırakılan köpeklerle ilgili jandarma ve polis ekipleri harekete geçti.