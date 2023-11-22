Köpeklerin insanlardan çok farklı olmadığını anlatan eğlenceli kareler
Köpekler bazen sadece evcil bir hayvan gibi gözükebilir ama kesinlikle bundan daha fazlasına sahipler! Onların da bizim gibi değişen ruh halleri, yanlış kararları ve yapmaktan zevk aldıkları şeyler var.
"Kardeşimin köpeği banyo yapmak istemiyor."
"Sonra fark etti ki o bir kedi değildi."
"Marty kediler tarafından büyütüldü."
"Dışarı çıktığımda komşunun köpeğinin bu şekilde oturduğunu gördüm."
"Ne zaman ailemi ziyarete gelsem benim için en çok kimin mutlu olduğu hemen belli oluyor."
"Arkadaşlarım bana onun kedilerle büyüyüp büyümediğini sordu. Pek çok insan köpeklerin de aylaklık edebildiğini bilmiyor."
"Dilini asla geri çekmeyen dişsiz kurtarma köpeğimiz."
"Sanırım köpeğim bir kedi."
"Bu şekilde oturuyor."
"Oyuncu kız."
"Kediler tarafından büyütüldüğünde."
"Ulusal Köpek Günü mü? Ama annem insan olduğumu söylüyor!"
"Neden öyle oturuyorsun?"
"Kahveye ihtiyacı var."
"Pug'ımın en sevdiğim fotoğrafı. Çimlerde delik yok."