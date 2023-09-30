Kopenhag- Midtjylland maçı yarıda kaldı!
Danimarka Ligi'nde Kopenhag ile Midtjylland arasında oynanan mücadele tamamlanamadı. Midtjylland'ın 2-0 önde olduğu karşılaşma, bir taraftarın tribünde rahatsızlanması üzerine 90+4. dakikada tatil edildi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, Danimarka Ligi 10. haftasında Midtjylland'ı konuk etti.
Kopenhag'ın 2-0 yenik durumda olduğu karşılaşma, bir taraftarın tribünde rahatsızlanması üzerine 90+4. dakikada yarıda kesildi.
86. dakikada oyunculardan birkaçı Kopenhag takım doktorlarına 'acil' çağrısı yaparken, doktorlar hemen tribüne çıktı. Rahatsızlanan taraftarın sedyeyle hastaneye kaldırılmasının ardından hakem Sandi Putros, 90+4. dakikada tüm oyuncuları ve antrenörleri soyunma odasına gönderdi.
Öte yandan maçta konuk ekibin gollerini 63. dakikada Ola Brynhildsen ve 72. dakikada Oliver Sorensen kaydetti.