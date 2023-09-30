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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Kopenhag- Midtjylland maçı yarıda kaldı! - Futbol Haberleri

        Kopenhag- Midtjylland maçı yarıda kaldı!

        Danimarka Ligi'nde Kopenhag ile Midtjylland arasında oynanan mücadele tamamlanamadı. Midtjylland'ın 2-0 önde olduğu karşılaşma, bir taraftarın tribünde rahatsızlanması üzerine 90+4. dakikada tatil edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 18:35 Güncelleme: 30.09.2023 - 18:40
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        Kopenhag maçında korkutan anlar!
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        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, Danimarka Ligi 10. haftasında Midtjylland'ı konuk etti.

        Kopenhag'ın 2-0 yenik durumda olduğu karşılaşma, bir taraftarın tribünde rahatsızlanması üzerine 90+4. dakikada yarıda kesildi.

        86. dakikada oyunculardan birkaçı Kopenhag takım doktorlarına 'acil' çağrısı yaparken, doktorlar hemen tribüne çıktı. Rahatsızlanan taraftarın sedyeyle hastaneye kaldırılmasının ardından hakem Sandi Putros, 90+4. dakikada tüm oyuncuları ve antrenörleri soyunma odasına gönderdi.

        Öte yandan maçta konuk ekibin gollerini 63. dakikada Ola Brynhildsen ve 72. dakikada Oliver Sorensen kaydetti.

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