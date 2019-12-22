AA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köprü inşaatı sırasında NATO'ya ait akaryakıt boru hattı delindi. Alınan bilgiye göre, Akarca Deresi bölgesinde yapılacak köprü ayağı için kazı çalışması başlatıldı.

AA'nın haberine göre, bir inşaat firması tarafından yürütülen çalışma sırasında NATO boru hattı delindi. Firma yetkilileri, jet yakıtının dereye akmaması için araya set kurdu. Bölgeye çağrılan Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme (ANT) Başkanlığı ekipleri biriken yaklaşık 400 metreküp yakıtı tankerle çekerken, arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.