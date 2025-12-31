Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldiğini duyurdu. Gelen zammın ardından 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprü ücretleri merak konusu oldu. Peki, "Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geldi? KGM ile 2026 Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu, zam ne zamandan geçerli olacak?" İşte detaylar...