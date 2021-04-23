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HaberlerGündem3. SayfaCİNAYET Mİ! Son dakika: Köprüden itildi, boğuldu - Haberler
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Galata Köprüsü'nden itilen şahıs, boğularak hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te, Galata Köprüsü'nden denize itilen Ahmet Uzun (38) çevredeki kişilerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından cansız bedeni denizden çıkarılan Uzun'u ittiği öne sürülen kişi de gözaltına alındı

CİNAYET Mİ! Son dakika: Köprüden itildi, boğuldu - Haberler
DHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Galata Köprüsü'nden denize itildiği iddia edilen Ahmet Uzun (38) boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, Eminönü'nde Kadıköy iskelesi ile Galata Köprüsü kesişiminde dün saat 19.25 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sahilde bir kişinin denize itildiği ve çevredeki kişilerin kurtarmaya çalıştığı ihbarını alan polis ekipleri, deniz polisi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri ile birlikte olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis tarafından denizden çıkarılan Ahmet Uzun'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Çevredeki kişi ve görgü tanıklarından bilgi alan polis, Uzun'un zihinsel engelli olduğu iddia edilen Serkan A. tarafından ayaklarından tutularak denize itildiği bilgisini aldı. Uzun'un cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Serkan A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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