Koray Avcı'dan Mustafa Keser açıklaması: Öyle bir şey yok
Mustafa Keser'in yaptığı bir açıklamada Koray Avcı'yı kastettiği iddia edilerek "Ağabey bu yanında olsun, bunu yeni piyasaya sürüyorum. Senin yanında görünsün" demiş ve ardından bir şarkıcı için ünlü olduktan sonra kendisini görmezden geldiğini söylemişti. Avcı, söz konusu iddialar hakkında konuştu
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Koray Avcı, Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Avcı, "Bayram sizin için nasıl geçiyor?" şeklindeki sorusuna "Bayram benim için çok güzel geçiyor. Çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Çalışmadan duramayan bir insanım" yanıtını verdi.
Yeni şarkı çalışması olduğunu söyleyen Koray Avcı, "Bu hafta bir şarkım çıkıyor. Arabesk bir parça okuyacağım. Herkesin bildiği aynı zamanda benim de çok sevdiğim ve hissettiğim bir şarkı olacak. Menajerimle de anlaşma yaptık. Beni kasım ve şubat ayları arasında rahat bırakması konusunda. O aylarda 4 - 5 şarkı daha yapmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"YÜZÜNÜ ÇEVİRDİ, SELAM VERMEDİ"
Öte yandan Mustafa Keser'in geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda bir şarkıcı için yaptığı açıklamada Koray Avcı'yı kastettiği ileri sürülmüştü.
Keser, "6-7 sene kadar önce Ankara'da sahne aldığı zamanlarda mekânın sahibi tarafından söz konusu şarkıcının kendisine getirildiğini ve "Ağabey bu yanında olsun, bunu yeni piyasaya sürüyorum. Senin yanında görünsün" dediğini söylemişti.
Söz konusu kişinin utana sıkıla yanına oturduğunu belirten Mustafa Keser, "Yanıma zar zor getirdiler, görünsün adam olsun diye. Baya da adam oldu, benden çok para kazanıyor şu anda. İki defa uçakta karşılaştık, yüzünü çevirdi bana selam vermedi" demişti.
"MUSTAFA AĞABEY BİZİM ÜSTADIMIZ"
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Koray Avcı, "Öyle bir şey yok. Mustafa ağabey bizim üstadımız. Ben her gördüğüm yerde selam veririm. Latife etmiş orada bunu öyle kabul ediyorum en azından ben ilk o mekânda 2 Eylül 2015'te sahne aldım. Mustafa hocam orada 2017'de sahne aldı. Biz ona hayranız. Onu izlemeye gittik. Sağ olsun bizi iyi ağırladı. Ben öyle biri değilim. Öyle bir şey yok. Ben her gördüğüm yerde selam veririm. Yolda kimi görsem selam veririm" ifadelerini kullandı.