Koray Avcı'dan Mustafa Keser açıklaması: Öyle bir şey yok

"YÜZÜNÜ ÇEVİRDİ, SELAM VERMEDİ"

Öte yandan Mustafa Keser'in geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda bir şarkıcı için yaptığı açıklamada Koray Avcı'yı kastettiği ileri sürülmüştü.

Keser, "6-7 sene kadar önce Ankara'da sahne aldığı zamanlarda mekânın sahibi tarafından söz konusu şarkıcının kendisine getirildiğini ve "Ağabey bu yanında olsun, bunu yeni piyasaya sürüyorum. Senin yanında görünsün" dediğini söylemişti.

Söz konusu kişinin utana sıkıla yanına oturduğunu belirten Mustafa Keser, "Yanıma zar zor getirdiler, görünsün adam olsun diye. Baya da adam oldu, benden çok para kazanıyor şu anda. İki defa uçakta karşılaştık, yüzünü çevirdi bana selam vermedi" demişti.