Sahnede Onur Şener'i andı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Müzik Koray Avcı sahnede Onur Şener'i andı - Magazin haberleri
ABONE OL

Koray Avcı sahnede Onur Şener'i andı

Koray Avcı, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu

Koray Avcı sahnede Onur Şener'i andı - Magazin haberleri
Sahnede Onur Şener'i andı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Koray Avcı, yakın zamanda hayatını kaybeden sanatçı Onur Şener’i sahnede andı. Avcı, “Sanatçının, sanatla uğraşanın şarkısına ve sahnesine artık karışmasınlar. Onur Şener, sahnede söylenmesini istedikleri bir şarkıyı bilmediği için hayatını kaybetti. O kadar üzgünüm ki… Diken üstünde yaşıyoruz. Biz kültür olarak kendimizi geliştirmeliyiz. Eğer bir yerde şarkı söyleyen, eline enstrüman alan biri varsa, ona biraz daha nazik davranalım. Çünkü inanın bana sanatın olmadığı yerde ne medeniyet olur ne de memleket olur” sözleriyle duygularını ifade etti.

Şener’in fotoğrafı eşliğinde "Yağmurlar" şarkısını seslendiren Avcı, sevenlerine duygusal anlar yaşattı.

‘Adaletin Bu Mu Dünya?’ şarkısıyla sahneye çıkış yapan ünlü şarkıcı, parçalarını dinleyicisi için seslendirdi. Koray Avcı, hem kendi parçalarını hem de birçok usta sanatçının şarkılarına yer vererek, hayranlarından alkış topladı.

"SAHNEMİZDE BUGÜN MİSAFİRLERİMİZ VAR"

Koray Avcı, “Sahnemizde bugün misafirlerimiz var. Alkışlarınızla; Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Barış Manço, Cem Karaca, Kâzım Koyuncu, Kayahan, Mahzuni Şerif, Âşık Veysel, Pir Sultan Abdal...” sözleriyle takdim ettiği ustalara ithafen "Pirlere Niyaz Ederiz" şarkısını seslendirdi.

"Gittin Gideli" şarkısını da Hüsnü Şenlendirici’nin hediye ettiği klarnetiyle çalarak söyleyen ünlü şarkıcı, müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Baba'nın merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı!
MÜZİK "Dövdüler beni..."
Fettah Can'ın Kuruçeşme heyecanı - Magazin haberleri
MÜZİK Fettah Can'ın Kuruçeşme heyecanı
Mesud Paragan'dan 'Kelebek' - Magazin haberleri
MÜZİK Mesud Paragan'dan 'Kelebek'
Selami Şahin'den 'Durma Git' - Magazin haberleri
MÜZİK Selami Şahin'den 'Durma Git'
Gökhan Türkmen, Kuruçeşme'de sahne aldı - Magazin haberleri
MÜZİK Kuruçeşme'de sahne aldı
Sıla üç yıl aradan sonra yeniden Harbiye'de - Magazin haberleri
MÜZİK Sıla üç yıl aradan sonra yeniden Harbiye'de
Kenan Doğulu'dan düet sürprizi - Magazin haberleri
MÜZİK Düet sürprizi
Nil Karaibrahimgil: Hayallerinizin peşinden koşun - Magazin haberleri
MÜZİK "Hayallerinizin peşinden koşun"
Yıldız Tilbe: Herkesi dinler ama bildiğimi okurum - Magazin haberleri
MÜZİK "Herkesi dinler ama bildiğimi okurum"
Bülent Serttaş: Hem kadınlar hem de erkekler için geçerli - Magazin
MÜZİK "Hem kadınlar hem de erkekler için geçerli"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.